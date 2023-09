Des boutons de contrôle exposés aux usagers du REM: une enquête est ouverte

Le Réseau express métropolitain (REM) a ouvert une enquête après qu’un panneau de recouvrement d’un train a été retiré vendredi matin alors que des usagers étaient à bord, les exposant à des boutons de contrôle.

« C’était un petit peu déconcertant. Ma première pensée, c’était : encore une autre affaire avec le REM », résume Suzanne Bellefleur, en entrevue avec Le Journal.

Cette employée de la bibliothèque du Collège Dawson à Montréal est montée à bord du premier train REM ce matin pour se rendre au travail depuis la Rive-Sud lorsqu’elle a vu « un morceau de recouvrement » qui traînait sur le plancher du train.

Photo fournie par Suzanne Bellefleur

Assise à l’extrémité arrière, elle a alors vu « un panneau de contrôle exposé » aux usagers qui peuvent normalement se tenir à cet endroit près du nez du train, qui n’a aucun chauffeur puisqu’il est automatisé.

« J’ai déduit que le recouvrement sur le sol devait couvrir ça. On dirait que ç’a été retiré de force. Les trous [qui servent à fixer le recouvrement] avaient l’air larges et endommagés », raconte Mme Bellefleur, qui a d’abord raconté son histoire à la radio CJAD 800.

«Inquiétant»

Mme Bellefleur avoue avoir été angoissée de voir tous ces boutons de contrôle ainsi exposés. Elle a pu y voir « des boutons pour ouvrir les portes, pour un arrêt d’urgence, et un levier de vitesse ».

Photo fournie par Suzanne Bellefleur

« [...] Je n’aurais pas aimé que quelqu’un essaie de pousser sur l’un des boutons, exprime-t-elle. Le fait que ça puisse être retiré de force, c’est un peu inquiétant. »

CDPQ Infra, le promoteur du REM, a indiqué vendredi matin que « les panneaux ont été remis en place » par ses équipes.

« Une enquête interne est en cours pour comprendre la cause de cette situation », a d'abord indiqué Marc-André Tremblay, conseiller en relations médias et communications.

En fin d'après-midi, cette enquête a permis de conclure que c'est une «erreur de vérification des opérateurs» qui fut en cause et non un geste de vandalisme, a précisé M, Tremblay. «Les correctifs nécessaires ont été apportés pour le futur pour que cela ne se reproduise plus», a-t-il ajouté.

Le porte-parole s'était voulu rassurant en début de journée, en affirmant que la sécurité des usagers n'avait pas été mise à risque.

« Tous les trains sont munis de systèmes de protection qui nous assurent que seules les personnes autorisées peuvent intervenir sur les trains. Si une personne non autorisée voulait intervenir sur les commandes, des systèmes de sécurité s’actionneraient », a-t-il précisé.