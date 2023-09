Des parents s’opposent à un centre d’inhalation supervisée près d’une école dans le Sud-Ouest

L’ouverture prochaine d’un centre d’inhalation supervisée sur la même rue qu’une école dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal suscite de la grogne auprès de parents d’enfants du secteur.

Les nouveaux locaux de la Maison Benoît Labre sont en construction et devraient être inaugurés d’ici la fin de l’année sur l’avenue Greene, près du marché Atwater et à quelques mètres de l’école primaire Victor-Rousselot.

Quelque 36 studios seront aménagés sur 4 étages, incluant un centre d’inhalation supervisée, un premier à Montréal.

Des parents rencontrés par TVA Nouvelles craignent pour la sécurité de leurs enfants et ne comprennent pas pourquoi ce site à proximité d’une école a été choisi pour aménager les nouveaux locaux de l’organisme.

«D’un côté, on a une clientèle de toxicomanes qui sont vulnérables, oui, mais aussi imprévisibles, et d’un autre côté, des enfants de 4 à 12 ans, affirme une mère de famille. Forcément, consommation égale possession, et ce dans un corridor scolaire.»

«Ça a été vraiment un choc d’apprendre ça et qu’on retrouve ça ici dans un des quartiers les plus défavorisés de Montréal, c’est ça qui m’a choqué d’emblée», ajoute un père.

«On ne peut pas avoir confiance au fait que ça va être bien encadré, qui n’aura pas de débordement parce qu’on voit ce qu’il se passe autour de Cactus, on voit ce qui se passe autour des Bergers de l’espoir, ce qui s’est passé à Toronto», indique une autre mère.

Une pétition s'opposant au projet circule sur internet et compte plus de 1500 signatures.

Des mesures mises en place

Le conseiller d’arrondissement Craig Sauvé dit comprendre l'inquiétude des parents et assure qu’une travailleuse sociale sera engagée pour aider à une bonne cohabitation.

«Je comprends l’inquiétude parce que d’être parent, c’est être inquiet souvent et c’est une nouvelle infrastructure ici», explique-t-il.

«L’Arrondissement du Sud-Ouest, on investit pour embaucher une travailleuse sociale qui va faire le tour du quartier, qui va vider le parc le matin, qui va donner son numéro de téléphone aux parents de l’école, continue-t-il. On tente de tout faire pour être un bon accompagnateur pour les parents.»

M. Sauvé soutient qu’il existe déjà des problématiques d’itinérance et de drogue dans le quartier et estime qu’il vaudrait mieux que ces personnes soient prises en charge plutôt qu’être laissées dans la rue.

«Il y a de la consommation de drogues dures dans la rue présentement, au niveau du métro, dans les ruelles près d’ici, on trouve des seringues déjà, dit-il. Donc l’idée, c’est d’amener les gens à l’intérieur où ils sont supervisés et on devrait voir moins de seringues, on aura des travailleurs sociaux qui vont aider les gens et les sortir de la rue éventuellement avec des habitations ici avec des services.»

Le SPVM indique quant à lui dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles que «le poste de quartier 15 sera présent pour soutenir les gestionnaires de la Maison Benoît Labre et de l’école primaire Victor-Rousselot dans la mise en place de mesures, s’il y a lieu, pour assurer une cohabitation sociale harmonieuse et renforcer le sentiment de sécurité».

Une séance d’information aura lieu le 19 septembre à 19h dans le gymnase de l’école afin de présenter les mesures qui seront en place pour assurer la cohabitation de l’école et de l’organisme.