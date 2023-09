En grande pompe, la Suède fête les 50 ans de règne du roi Carl XVI Gustaf

Deux jours de festivités publiques conclues par un cortège en grand apparat dans le centre de Stockholm: la Suède célèbre vendredi et samedi les 50 ans de règne de son roi Carl XVI Gustaf.

• À lire aussi: Ikea crée un «trône» royal pour le roi de Suède

Sous un ciel ensoleillé, le monarque vêtu d'un costume sombre et d'une cravate grise, accompagné de la reine Silvia portant un ensemble bleu ciel, a donné le coup d'envoi de cette journée du vendredi, un demi-siècle jour pour jour depuis son accession au trône à 27 ans.

Après un office religieux, la famille royale a assisté à la relève de la garde et à une chorale d'enfants devant le palais royal. En soirée, ils recevront pour un banquet où seront rassemblés intelligentsia suédoise, chefs d'entreprises, têtes couronnées scandinaves et représentants religieux.

Photo AFP

L'occasion, aussi, de célébrer «prins Daniel», l'époux de Victoria - héritière du trône - qui fête son cinquantième anniversaire ce même jour. Une grande partie des festivités sont retransmises en direct par la chaîne publique SVT.

Le point d'orgue des célébrations sera le défilé du cortège royal samedi, entouré de quelque 3 000 soldats et marins des forces armées.

Photo AFP

Le roi et la reine iront à cette occasion à la rencontre des Suédois au son des fanfares de l'orchestre militaire, avant d'embarquer à bord de la barge royale «Vasaorden».

«J'étais un bébé quand il est devenu roi, je n'avais que trois ans», dit à l'AFP Jenny Schannong, secrétaire médicale de 53 ans qui se déplacera samedi pour voir la parade.

«Ce sera chouette d'en faire l'expérience dans ma vie», confie celle qui espère apercevoir le couple royal. «Je suis assise (en chaise roulante), donc généralement, je ne vois que des dos», rit-elle.

Après le défilé du cortège, un concert est organisé par la ville de Stockholm où plusieurs grands noms de la scène musicale suédoise se produiront, avant que le centre-ville ne se transforme en gigantesque piste de danse.

Record de longévité

Quelques centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Stockholm ce week-end, souligne auprès de l'AFP Rebecca Landberg, porte-parole de la police, qui compare l'événement au mariage de la princesse Victoria, héritière du trône, qui avait réuni une foule immense en 2010.

Les célébrations cette année ont été placées sous haute sécurité, dans un pays qui a récemment relevé son niveau d'alerte terroriste.

Carl XVI Gustaf est le monarque suédois a avoir régné le plus longtemps de toute l'histoire du pays.

Né le 30 avril 1946, Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte, descendant de Jean-Baptiste Bernadotte - un militaire français devenu roi de Suède en 1818 -, n'avait que neuf mois quand son père est décédé dans un accident d'avion au Danemark.

Il grandit aux côtés de ses quatre soeurs plus âgées et d'une mère fréquemment absente, la princesse Sibylle de Saxe-Cobourg et Gotha et succède à son grand-père, le roi Gustaf VI Adolf, le 15 septembre 1973.

Il partage avec sa cousine la reine Margrethe II du Danemark le record de longévité sur le trône pour un souverain en exercice.

Malgré les scandales qui l'ont visé - en 2010, un livre choc le dépeint en coureur de jupons et affirme qu'il a fréquenté des sex-clubs -, les Suédois tiennent à leur monarchie constitutionnelle.

Selon un récent sondage du quotidien national Dagens Nyheter et de l'institut Ipsos, 62% des personnes interrogées affirment soutenir la monarchie, un taux resté constant depuis 20 ans.

Le géant de l'ameublement Ikea a même fabriqué un fauteuil spécialement conçu pour Carl XVI Gustaf qu'il lui a offert vendredi.

«Nous avons repris un fauteuil des années 70, lorsque le roi a accédé au trône, et (nous nous sommes aussi) inspirés de l'époque où il a rencontré Silvia, à l'occasion des Jeux olympiques de Munich», a détaillé à l'AFP Johan Ejdemo, un responsable du design chez Ikea.

En Suède, le rôle du roi est purement protocolaire et se réduit à des fonctions de représentation.

Cette année marque aussi les 500 ans depuis le début du règne de Gustav Vasa, élu roi de Suède le 6 juin 1523, brisant ainsi l'union de Kalmar qui réunissait les trois royaumes scandinaves sous un seul monarque de 1397 à 1523.