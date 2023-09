Enceinte et sans-abri; un phénomène plus commun qu’on le pense

Les femmes enceintes en situation d’itinérance, parfois forcées d’accoucher sans assistance médicale, constituent un phénomène plus commun qu’on pourrait le penser.

• À lire aussi: Itinérance : maires alarmés, organismes débordés

• À lire aussi: Forcé d’être un snowbird: «On est des itinérants de luxe»

• À lire aussi: EN IMAGES | Le plus gros campement clandestin à Montréal

Le Québec a été ébranlé la semaine dernière avec l’histoire de cette femme sans domicile âgée de 18 ans qui a été contrainte de donner naissance dans une forêt à Gatineau.

TVA Nouvelles a recueilli aujourd’hui les témoignages de deux autres femmes à Montréal qui sont tombées enceintes alors qu’elles n’avaient pas de domicile fixe.

Nancy, une ex-toxicomane qui n’a pas touché aux drogues depuis le début de l’année, raconte que «grâce à cet enfant-là, [elle a] réussi à [s’]en sortir».

Pour elle, accoucher dans la rue n’était pas une solution envisageable.

TVA Nouvelles

«Je ne voulais pas avorter non plus parce que je me disais que si j’avorte, je vais rester dans la rue et je vais continuer à consommer», explique-t-elle.

Elle a pris la décision de retourner vivre chez ses parents et d’aller en thérapie.

Nancy ajoute cependant qu’elle garde contact avec ses amis qui vivent toujours dans la rue, une forme de «famille» selon elle.

Quant à Jennifer, une femme qui est présentement sans-abri en raison d’une récente séparation, sa situation est toujours précaire.

TVA Nouvelles

Elle est enceinte depuis environ deux mois et souhaite garder son bébé.

«J’habite dans un refuge et c’est dur en ce moment surtout avec ma grossesse», dit-elle d’emblée.

«Je me suis inscrite dans une place pour les femmes enceintes [...], je suis sur la liste d’attente et d’ici le mois d’octobre je suis censée rentrer», explique-t-elle

La précarité de ce mode de vie peut également comporter son lot de risques, et ce, surtout pour les femmes.

Au Québec on recense 2900 femmes qui vivent dans la rue, soit le tiers de la population itinérante.