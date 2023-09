Et si vous pouviez jouer de la musique pendant que vous rêvez?

Les rêveurs lucides arrivent à exercer un contrôle sur leurs songes. Mais leurs capacités ne se limitent pas qu’à modeler le scénario de leurs rêves à leur convenance. Ils arriveraient même à entendre et à jouer de la musique pendant leur sommeil, comme le révèle une étude.

Ce travail de recherche, paru dans la revue Dreaming, a été mené par plusieurs chercheurs internationaux, dont Michael Raduga, PDG et fondateur de la start-up californienne REMspace. Ce dernier a voulu savoir si les rêveurs lucides étaient capables d’écouter et de faire de la musique tout en étant endormis, après en avoir fait lui-même l’expérience.

«Lorsque j'étais adolescent, j'ai fait un rêve lucide durant lequel j'ai entendu la meilleure chanson du groupe Rammstein (j'étais fan de ce groupe). Il était d'une très grande qualité et c'était sans aucun doute leur meilleure chanson. Le problème, c'est qu'elle n'existait pas réellement, et je le savais pertinemment. Cela m'a montré le véritable pouvoir de notre cerveau. Depuis, je me suis toujours demandé comment transférer les mélodies des rêves lucides dans la réalité», a-t-il expliqué à PsyPost.

Michael Raduga et ses confrères ont conçu un protocole expérimental impliquant quatre volontaires ayant déjà eu des rêves lucides. En 2020, des scientifiques ont estimé que 55% des adultes ont déjà fait ce type de songe au cours de leur vie et que 23% en feraient deux ou plus tous les mois. Les participants de cette étude ont appris à jouer l’introduction de We Will Rock You de Queen pendant qu’ils étaient éveillés pour essayer de le faire durant leur sommeil. Les chercheurs les ont équipés de différents capteurs (EEG, EOG et EMG) pour suivre leur activité musculaire et cérébrale durant l’expérience. Une fois réveillés, les volontaires ont également dû répondre à un questionnaire sur ce qu’ils venaient de vivre.

Cette méthodologie a permis de mettre en évidence sept occurrences de rêves lucides durant l’expérience. Dans six cas sur sept, les participants ont réussi à jouer l’introduction de We Will Rock You en utilisant les muscles de leur bras comme demandé par les chercheurs. Mais la plupart des tentatives pour enregistrer la mélodie « en vrai » se sont soldées par un échec, en raison de problèmes techniques ou de signaux électromyographiques (EMG) faibles.

Bien que cette étude comporte d’importantes limites (panel de volontaires très réduit etc.), elle ouvre des perspectives scientifiques intéressantes en ce qui concerne la science des rêves. S’il est important de ne pas «survendre» ce que l’on est capable de faire en dormant, Michael Raduga est convaincu que certains rêveurs lucides pourront, un jour, créer de la musique durant leur sommeil. «Tôt ou tard, n'importe qui pourra composer des chansons originales dans ses rêves et les enregistrer immédiatement [à son réveil]», a-t-il déclaré à PsyPost.

«Je suis certain que tout être humain possède un potentiel ingénieux. Il est caché dans notre subconscient. Le meilleur moyen de le contrôler est de provoquer des rêves lucides».