Gare aux faux vendeurs de bois de chauffage

Une corde de bois à 100 $, une aubaine ? Pas si vous payez d’avance et que tout ce qu’on vous livre, c’est de l’air... Malheureusement, de plus en plus de gens se font prendre au jeu des arnaqueurs en ligne.

Le mois dernier, Serge Lambert cherchait du bois de chauffage pour sa maison près de Joliette. Il avait besoin de 10 cordes de bois franc. « J’ai vu une annonce sur Facebook qui disait : bois franc à vendre à Saint-Charles-de-Borromée, à 10 min de chez moi. C'était de l'érable et c'est ce que je cherchais. À 100 $ par corde, j’ai trouvé que c’était un bon prix. »

Serge contacte alors la personne, dont le profil Facebook semblait à première vue légitime, pour lui donner son adresse. C’est alors que les choses ont commencé à tourner au vinaigre.

« Je reçois ensuite un message qui me dit : “À 100 $ la corde, ça fait 1000 $. Tu dois payer 500 $ à la confirmation de la commande, et 500 $ payable à la livraison. Je peux te livrer ça jeudi”. C’est là que je suis allé regarder son profil de plus près, mais il y avait peu de photos et pas beaucoup d’activités. Je me suis tourné vers ma blonde et je lui ai dit : ça, c'est des arnaqueurs... », raconte cet ex-policier, qui a déjà vu neiger.

Sans scrupules

Réjeanne Borduas, qui fournit du bois de chauffage à Neuville depuis plus de 40 ans, n’était pas surprise quand Serge Lambert l’a appelée, le lendemain de son échange avec le fraudeur. Ce dernier avait utilisé des photos de quatre entreprises légitimes sur sa page, dont celle de Mme Borduas, Bois de foyer Borduas Rive-Sud. « Sur une des photos, on voyait même notre numéro de téléphone sur un camion, je reçois souvent des appels du genre », raconte-t-elle.

Photo Réjeanne Borduas

Depuis trois ans, les cas de fraudes augmentent sans cesse, selon elle. « Beaucoup de mes clients se sont fait prendre, sur Kijiji et Facebook. La personne, par texto, demande un virement Interac. Tu fais alors un paiement, ensuite tu attends ta livraison. Et le jour avant la livraison, il te dit qu’il faut payer la balance. Si tu payes, tu n’entendras plus jamais parler de lui. »

Une plaie pour l’industrie

Quand des arnaqueurs promettent des cordes de bois à 100 $, ils font aussi du mal aux entreprises d’ici qui tentent de garder la tête hors de l’eau, dans une industrie déjà difficile.

« Cette année, la corde de bois se vend autour de 125 $, le même prix que l’an passé. Et ce n’est pas assez cher », déplore Mike Fraser, gérant chez Feu-go, à Mascouche. « On a des marges de profit tellement minces. Il faut faire beaucoup de volumes pour arriver, pour faire un salaire décent. On prend des risques, on investit beaucoup dans la machinerie, tout ça pour pas cher de l’heure. Alors quand des fraudeurs promettent des cordes à 100 $, les gens pensent que c’est ça le prix et ça ne nous aide pas », dit-il.

« Sauve-toi en courant »

Steve Bossé, ce combattant d'arts martiaux mixtes, aussi connu comme homme fort dans la Ligue nord-américaine de hockey avant de lancer son entreprise, en voit aussi de toutes les couleurs dans cette industrie.

« Plusieurs clients sont venus me voir et m'ont dit qu'ils s’étaient fait avoir sur kijiji. Ça me fait mal et ça fait mal au marché », dit-il.

Photo Steve Bossé

Même quand on se fait finalement livrer le bois promis, il faut se méfier, dit-il. « Il y en a qui vont livrer et oups, il manque une corde ! C'est facile de tromper les gens quand tu débarques 10 cordes de bois dans une entrée. Quand le client corde tout ça, c’est là qu’il se rend compte parfois qu'il en manque une. Ou, finalement, on t’a livré de l'épinette et du tremble, mais pas de bois franc... », prévient-il.

Son conseil : assurez-vous d’avoir une facture et de payer les taxes, c’est la meilleure façon de se protéger comme consommateur. « Il faut que tu sois capable de rentrer en contact et de parler à une personne. Si la personne ne veut pas parler et qu'elle veut juste communiquer par texto, c'est louche. Sauve-toi en courant. »