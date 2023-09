Jean Dujardin choqué par les critiques sur sa performance à l’ouverture de la Coupe du monde de rugby

L’acteur français Jean Dujardin est un chouchou du public, mais il est la cible de nombreuses critiques depuis une semaine.

• À lire aussi: Coupe du monde de rugby: Macron hué et sifflé lors de son discours d'ouverture

Pourquoi parler de celui qui a personnifié Brice de Nice dans les pages sportives? Parce que les critiques font suite à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby dont il était aux commandes.

AFP

Présentée avant le match opposant la France à la Nouvelle-Zélande, la cérémonie d’une vingtaine de minutes a été décriée par plusieurs en raison des clichés qu’elle véhiculait.

On y voyait une France d’une autre époque à laquelle on accolait des symboles traditionnels comme le béret et la baguette.

C'est parti pour ce mondial de rugby, et c'est Jean Dujardin qui lance la cérémonie d'ouverture 🏉



➡️ Pour suivre la cérémonie en direct sur mytf1 : https://t.co/weZlNONQil pic.twitter.com/S8j534FdP4 — TF1 (@TF1) September 8, 2023

À la renverse

Dujardin, qui est habitué à réussir, est dit être tombé à la renverse à la suite des commentaires reçus.

Il s’est exprimé dans une longue publication sur Instagram dans laquelle y défend son bilan.

«Je n’aurais jamais imaginé que ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques.

«On a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l’histoire du rugby. La France «surannée» des années 50? C’est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire contre les Néo-Zélandais!», écrit Dujardin.

Des symboles

Dujardin y va ensuite d’une explication sur les symboles utilisés dans cette cérémonie.

«La France rance? Une cérémonie d’ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l’événement fêté.»

AFP

Dujardin explique que son intention n’a pas été bien saisie par les critiques.

«Nous sommes effectivement le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation, n’en déplaise à certains... Le second degré que j’ai toujours aimé manier n’a pas été compris et je le regrette.»