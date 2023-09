La grossophobie, ça suffit!

Quelle est votre première réaction à la lecture de ce titre ? Pas de doute là-dessus : les discussions entourant le poids polarisent, et tout le monde n’est pas rendu au même endroit dans ses réflexions. C'est pourquoi nous croyons qu’il est important de prendre le temps d'aborder la grossophobie et de la déconstruire... un préjugé à la fois.

C’est vrai qu’on parle beaucoup de grossophobie depuis quelque temps. Mais celle-ci n’est malheureusement pas un phénomène tendance ou passager, et encore moins dénué de conséquences. D’après un rapport rendu public par Léger en 2021, plus de la moitié des Québécois pensent que les personnes grosses sont en mauvaise forme physique, sont inactives, et mangent trop et mal.

Sachant que la grossophobie se définit comme l’ensemble des attitudes et comportements, conscients ou non, qui dévaluent socialement, stigmatisent et discriminent les personnes grosses (en plus de la valorisation systématique de la minceur et la peur collective de prendre du poids), on peut résumer en affirmant que plus de la moitié des Québécois sont grossophobes.

Stigmatisation sociale

Qu’elle soit inconsciente ou assumée, la grossophobie se manifeste partout. Dans la cour d’école, les soupers de famille et au bureau, sur les bancs des transports en commun et les sièges des salles de spectacles, dans les magasins de vêtements, les gymnases, les cabinets de médecins et les cliniques de fertilité, sur les applications de rencontres, pendant les entrevues d’embauche et les visites pour un logement à louer.

Si, pour une personne mince, ces situations peuvent paraître anodines, elles sont loin de l’être pour les gens vivant dans un corps gros. La pression sociale, le rejet, les insultes, les commentaires non sollicités et les jugements sont autant de formes de violence quotidienne parfois difficiles à supporter et qui nuisent à la santé physique et mentale de ceux qui la subissent.

Bien qu’il ait été largement démontré que le poids corporel, influencé par une multitude de facteurs, est loin d’être une simple question de saines habitudes, on continue d’en faire le raccourci de facto pour juger de la santé et, par extension, de la moralité des individus. On s’appuie sans gêne sur nos préjugés pour blâmer et mépriser les personnes grosses sous prétexte de « vouloir leur bien ».

Campagne de sensibilisation

C’est avec l'objectif de déboulonner certains des mythes grossophobes les plus tenaces que l’organisme ÉquiLibre lançait, le 5 septembre dernier, sa campagne de sensibilisation La grossophobie, ça suffit ! ainsi que la websérie Le GROS talk-show , où professionnels de la santé et personnalités publiques se sont réunis pour aborder différents préjugés au sujet des personnes grosses, le tout avec intelligence, bienveillance... et une généreuse dose d’humour.

Au nom d’une société plus inclusive et respectueuse, nous vous invitons à consulter les outils d’ÉquiLibre afin d’acquérir de nouvelles connaissances et de lutter, vous aussi, contre la grossophobie.

Pour favoriser la santé et le bien-être de tous les individus, quel que soit leur poids, il est essentiel pour la société de reconnaître et de déconstruire les nombreux préjugés véhiculés au sujet des personnes grosses. Parce que les rapports humains teintés de jugement, de honte et de mépris n’ont jamais fait maigrir personne... et causent du tort à tout le monde. On mérite tous bien mieux que ça, et ce, quel que soit notre tour de taille.

Gabrielle Lisa Collard et Joanie Pietracupa

Grosses, journalistes, consultantes et script-éditrices de la campagne La grossophobie, ça suffit !