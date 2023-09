Le maire de Québec et président du comité sur l’itinérance de l’UMQ, Bruno Marchand, a lancé un appel à la colère vendredi, invitant l’ensemble des élus, tous paliers de gouvernement confondus, à se révolter et agir pour combattre le fléau de l’itinérance.

«De voir une personne qui souffre autant, de voir qu’elle n’a pas de toit en 2023... comme citoyen, comme élu, comme homme ou comme femme, ça appelle à cette colère», a-t-il déclaré, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«Ça ne se peut pas que comme communauté, on ne se prenne pas en charge et ça ne se peut pas que dans un Québec en 2023, on n’ait pas cette ambition nationaliste sociale de dire : on ne laissera pas personne derrière», a-t-il ajouté.

Ses nombreuses années chez Centraide lui ont ouvert les yeux sur la réalité de l’itinérance.

«Tu t’assois dans un local de soupe populaire et tes préjugés cassent un à un. Tu t’attends à ce que ce soit un type de personne et tu t’aperçois qu’il rentre quelqu’un avec son enfant de deux ans, il rentre un jeune plus jeune que toi qui ressemble à ton fils, il rentre quelqu’un que tu connais [...] et là tu t’aperçois que c’est la réalité», raconte Bruno Marchand.

Ce dernier souhaite souligner que les citoyens et les élus ne sont pas impuissants face à cette problématique. Plusieurs exemples ici et ailleurs dans le monde prouvent qu’il est possible de sortir les gens de la rue.

Par ailleurs, l’inaction face à l’itinérance coûte plus cher que l’action, soutient M. Marchand. Selon une étude de l’UMQ, une personne en situation d’itinérance coûte en moyenne 72 521 dollars par année en divers services, alors que lui procurer un logement permanent coûterait 65 193 $.

«Les millions qu’on doit investir, si on ne les investit pas [...] on les investit pareil, parce que ça coûte plus cher en système de santé, parce que ça coûte plus cher en système de justice, parce que ça obstrue un paquet de besoins qu’on n’est pas capable de combler autrement», explique le maire de Québec.

«Est-ce qu’on a les moyens de ne pas le faire? La réponse est non», ajoute-t-il.

En plus de faire épargner des sommes importantes au gouvernement, réduire le nombre de personnes itinérantes en leur fournissant un toit donnerait un coup de pouce à l’économie et contribuerait à réduire la pénurie de main-d’œuvre, mentionne Bruno Marchand.

«Si un [itinérant] sur deux, on est capable de lui redonner une capacité d’agir. Imaginez comment on est fort», clame-t-il.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.