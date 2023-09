Les visages de l'itinérance: leur vie détruite par la consommation et les expulsions de logement

La consommation et l'expulsion d'un logement sont au cœur des histoires des personnes qui se retrouvent dans la rue, selon le récent recensement du gouvernement. Le Journal a recueilli les témoignages d'itinérants montréalais parmi les plus de 10 000 qu'on retrouve maintenant au Québec, lors d'une visite à la Mission Old Brewery à Montréal.

Tout bascule après la perte de son emploi

La vie d’un Montréalais qui vit avec des problèmes de consommation a basculé lorsque la perte de son emploi l’a mené à la rue il y a quatre ans.

« Je me suis retrouvé dans la chnoute. Je ne m’attendais pas à ça », raconte Damien, 39 ans, qui a préféré ne pas mentionner son nom de famille.

Ce dernier a travaillé toute sa vie dans la restauration jusqu’en 2019 ; il était alors employé dans un restaurant de sushis à la gare Centrale.

Mais sa situation financière était fragile en raison de ses problèmes de consommation de drogue, comme la cocaïne, le crack, et l’héroïne.

Du jour au lendemain, son restaurant a annoncé sa fermeture. Sans emploi, Damien a rapidement vu sa vie s’écrouler.

« Je me suis retrouvé à la rue. Je suis venu habiter ici, à la Mission Old Brewery. »

Séjour aux soins intensifs

Ses problèmes de drogue se sont ensuite aggravés. « Tu es entouré de ça. Tous les jours, tu t’en fais offrir. C’est vraiment difficile de vivre ici sans consommer. »

Passant par des maisons de thérapie et de transition, Damien n’a toujours pas réussi à s’en sortir et a dû faire entre autres un séjour aux soins intensifs après une endocardite, une infection du cœur, liée à sa consommation.

Le fait que la drogue soit de plus en plus forte dans la rue ne fait rien pour l’aider. « Les dealers se câlissent de nous autres. Ils sont prêts à mettre n’importe quoi dans la substance pour qu’on revienne en chercher. »

Damien attend ses remboursements d’impôts pour espérer se trouver un logement à 25 % de son salaire.

« On n’est pas la priorité », mentionne-t-il pour expliquer la hausse de l’itinérance au Québec. Ils veulent plus vendre des condos et des propriétés que louer. »

L'alcoolisme lui a coûté son logement

Un homme qui a perdu son logement en raison de sa consommation estime qu’on est plus à risque qu’on le pense de se retrouver à la rue.

« On avait un logement, mais à cause de l’alcoolisme, on s’est fait mettre dehors. On avait des retards [de paiement] par-dessus retards », raconte Stéphane Richard, qui vivait à Ahuntsic avec sa copine de l’époque.

Il s’est ainsi retrouvé à la rue en 2019 et n’a toujours pas réussi à s’en sortir. L’inflation, notamment, ne l’aide pas.

« Moi j’essaie d’économiser, pis c’est juste les cigarettes que ça paie. Des fois de la bière, parce que je suis à bout. »

Il croit que les loyers devraient « baisser » pour éviter qu’encore plus de gens se retrouvent à la rue.

« Même les familles ne peuvent pas vivre. Même toi, tu peux perdre ta job et du jour au lendemain, tu es à risque », lance-t-il, en s’adressant à notre représentant.

Trop de condos, pas assez de logements

Un homme qui a déjà été dans la rue n’en peut plus de voir les condos pousser à Montréal, pendant que les logements à loyer modique manquent pour les sans-abri.

« C’est bien beau parler de millions et de milliards, je m’en ca$!%@$ moi ! Pourquoi est-ce qu’ils sont capables de construire des condos dans le temps de le dire, mais qu’ils ne sont pas capables de construire ce qu’on demande ? », s’exclame Michel Lévesque, 62 ans.

Ce dernier fréquente la Mission Old Brewery, même s’il a un toit. « Je demeure en coloc. Je paie. J’ai une chambre, une cuisine, un salon, mais c’est pas chez nous. J’ai un coloc qui est alcoolique chronique. »

M. Lévesque, qui s’est déjà retrouvé en situation d’itinérance dans le passé, aimerait se trouver un logement pour « s’éloigner de la consommation ».

Originaire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il est particulièrement inquiet de voir ce quartier se transformer en faveur des plus riches.

« Il manque de logements définitivement. Il y a tellement de condos qui ont été construits dans Hochelaga-Maisonneuve, c’est incroyable ! »