L’itinérance doit être traitée comme un problème sociétal selon la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, en marge du sommet sur l’itinérance tenu par l’Union des municipalités du Québec vendredi.

«On doit faire un exercice de conscience, quelque chose ne fonctionne pas quelque part», a affirmé la mairesse.

La réalité sur le terrain, c'est que les organismes ont besoin de beaucoup plus de ressources, pas juste l'ajout de places dans les refuges d'urgence.

Stéphane, un homme de 51 ans, a été évincé de son logement en février dernier; depuis il dort dans une tente sur les terrains de l’organisme La Chaudronnée de Sherbrooke.

Il refuse de recourir aux hébergements d'urgence parce qu'il ne s’y sent pas à sa place. Même chose pour André, à qui les refuges ne conviennent pas vraiment.

Plusieurs personnes croisées ce matin, qui sont en situation d’itinérance ou qui l’ont déjà été, ont répété la même chose : «Les organismes communautaires font ce qu’ils peuvent, avec les moyens qu’ils ont.»

Gérer l’urgence des gens qui sont dans la rue est une chose, mais ils ne peuvent pas contrôler leurs choix.

Ma Cabane est une halte de jour qui accueille de 80 à 130 personnes quotidiennement, selon la saison.

Les personnes peuvent se laver, prendre un café, ou simplement échanger avec un intervenant sans être jugées.

Pour son directeur, Marc Saint-Louis, accroître la capacité d'accueil des refuges est incontournable, mais ne règle en rien le problème d'itinérance.

La directrice de la Maison L'intégrale, une ressource de réinsertion sociale, Marie-Lyse Martin, abonde dans le même sens.

Une personne qui a perdu le contrôle sur sa vie, qu’importe la raison, a besoin de temps et surtout d'un accompagnement soutenu pour retrouver une stabilité, et cela passe inévitablement par l'ajout de ressources sur le terrain, offrir une pluralité de services, parce que les personnes en situation d'itinérance n'ont pas toutes le même profil et les mêmes besoins.

Il faut aussi construire des logements spécialisés avec accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance.