Migrants cachés dans des meubles: un couple de passeurs condamné à la prison

Un couple de Français a été condamné vendredi à plusieurs années de prison par un tribunal britannique pour avoir fait passer clandestinement au Royaume-Uni des migrants vietnamiens dans une camionnette, a annoncé le gouvernement.

Junior Toussaint, 25 ans et Andrene Paul, 28 ans, originaires de la région parisienne, avaient plaidé coupable devant la Crown Court de Hove (sud de l'Angleterre) d'assistance à l'immigration illégale au Royaume-Uni.

Ils ont été condamnés respectivement à quatre ans et six mois de prison, et à cinq ans et cinq mois de prison.

Ils avaient caché une femme vietnamienne et trois enfants à l'intérieur de meubles, dont des canapés-lits et une commode, qu'ils transportaient dans une camionnette de location entre Dieppe, dans le nord de la France, et New Haven Port, au sud de l'Angleterre.

«Les agents de la police aux frontières ont eu des soupçons en fouillant la camionnette lorsqu'ils ont aperçu des mouvements à l'intérieur de canapés, qui étaient cachés sous un matelas et d'autres meubles», détaille le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Dans un premier temps, les deux accusés ont assuré qu'ils n'étaient pas au courant de la présence des migrants dans leur camionnette, mais le relevé d'empreintes a confirmé l'implication de Junior Toussaint, tandis qu'Andrene Paul avait effectué plusieurs voyages «suspicieux» au Royaume-Uni plus tôt dans l'année.

«À cause de nos efforts pour les contrer, les criminels déploient des moyens de plus en plus extrêmes pour faire passer clandestinement des personnes à travers les frontières britanniques dans un but lucratif. Cette condamnation reflète la gravité de leurs crimes», a réagi le directeur-adjoint aux enquêtes criminelles et financières au ministère de l'Intérieur, cité dans le communiqué, alors que le gouvernement conservateur a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'une de ses priorités.