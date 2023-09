«On veut notre stationnement!» manifestation spontanée de citoyens dans Saint-Michel

Une manifestation de citoyens mécontents qui réclamaient des places de stationnement a éclaté jeudi soir dans le quartier Saint-Michel à Montréal.

Selon les informations obtenues par TVANouvelles.ca, tout a commencé lorsque deux automobilistes, qui ne trouvaient pas de places de stationnement, se sont stationnés dans la piste cyclable située sur la rue Legendre.

Une personne a appelé la police pour signaler l’infraction. Une fois sur place, les agents du SPVM auraient donné des constats d’infraction, selon un témoin.

Toutefois, plusieurs individus sont «sortis de chez eux en hurlant leur mécontentement parce que les policiers leur avaient donné des contraventions», nous explique Oumeima Mraidha, une infirmière qui réside dans le quartier et qui a vu la scène.

Le SPVM confirme qu’un rassemblement s’est produit vers 19h45 sur la rue Legendre, non loin de la 12e avenue. Il n’y a eu aucune arrestation, pas de débordement, et le tout s’est résorbé, a fait savoir la porte-parole du SPVM, Jeanne Drouin.

Sur les images qui ont circulé en ligne, deux voitures semblent être stationnées dans la voie cyclable et plusieurs citoyens sont dans la rue en scandant : «on veut notre stationnement! On veut notre stationnement!»

Selon Mme Mraidha, l’événement aurait duré une soixantaine de minutes. Elle explique que depuis l’implantation d’un sens unique et d’une piste cyclable, se stationner est devenu un véritable casse-tête pour les résidents.

«Je suis infirmière, je finis à 23h45 et il est impossible de me stationner proche de chez moi. Il faut que je marche une à deux rues plus loin et j’arrive chez moi à 1h30 du matin», raconte-t-elle à TVANouvelles.ca.

Effectivement, depuis la mi-juillet, de nouvelles voies cyclables ont été aménagées sur les rues Legendre et De Louvain avec l’implantation d’un sens unique.

Selon un document publié par la Ville de Montréal, 16 places de stationnement ont été retirées sur la rue Louvain, à l’est de la 8e avenue.

«Ces ajouts faciliteront les déplacements à vélo dans le quartier et surtout, permettront de se déplacer sur ces axes entre le parc Frédéric-Back et le parc Sainte-Lucie. Par ailleurs, ils sécuriseront les déplacements actifs des élèves fréquentant les nombreuses institutions scolaires situées à proximité du parcours», faisait savoir la Ville dans les documents qui annonçait leur implantation.

TVA Nouvelles est en attente d’une réaction de la Ville à ce sujet.

Autres contestations

Le 5 septembre dernier, la mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde, a déclaré que «la Ville n’a pas la responsabilité de trouver un espace de stationnement pour chaque voiture sur le territoire» lors du conseil de ville.

Une citoyenne qui habite sur la 15e avenue depuis 15 ans a exprimé son inquiétude, car elle n’arrivait plus à se stationner dans la rue. Elle précisait que l’ajout de pistes cyclables «a retiré plus de 80 places de stationnement».

«Je les ai comptées, c’est plus que 80», a-t-elle dénoncé, une situation inquiétante pour elle.

La mairesse Lavigne a simplement répondu que «la croissance du parc automobile croît nettement plus rapidement que la croissance de la population».

«Il y a des gens qui ont deux, trois, quatre, cinq voitures, mais il a quand même 60% des gens dans notre arrondissement qui se déplacent autrement qu’en voiture», avait défendu la mairesse Lavigne.

L’insatisfaction des citoyens s'est fait entendre au cours des derniers mois en raison des problèmes de stationnement et de circulation dans la métropole.

Plus tôt cette semaine, un ancien conseiller municipal a dénoncé la circulation infernale dans la métropole, due notamment aux mauvais aménagements urbains.

Sa vidéo TikTok avait été largement partagée.

Également cette semaine, la mairesse Valérie Plante a annoncé la fermeture du chemin Camillien-Houde aux voitures, afin de transformer l’axe de circulation en chemin urbain.