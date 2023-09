Services de TI: CGI signe un partenariat de 380 M$ avec Alimentation Couche-Tard

La multinationale de services-conseils en technologie de l'information CGI a annoncé vendredi un partenariat de 380 millions $ avec Alimentation Couche-Tard pour accélérer la vision de modernisation et soutenir les stratégies commerciales du géant lavallois.

L’entente étalée sur 10 ans vise à renforcer la capacité de la chaîne québécoise des dépanneurs à améliorer l’expérience de ses clients et de ses employés, la qualité de la mise sur le marché et à accéder à des compétences et à une expertise techniques accrues.

Selon cette entente, la firme montréalaise CGI fournira des services de TI et de soutien à l'infrastructure pour les fonctions d'affaires essentielles, telles que l'expérience des directeurs de magasin, l'automatisation des processus d'affaires et l'accès aux données.

«Nous sommes heureux de forger ce partenariat avec CGI pour soutenir notre vision technologique globale de modernisation, d'automatisation et d'adaptation», a indiqué dans un communiqué Ed Dzadovsky, chef de la direction technologique de Couche-Tard.

«La technologie étant au cœur de l'expérience des clients et des employés, il est primordial de faire preuve d'agilité sur le marché, en plus d'offrir la meilleure qualité et la plus grande fiabilité possible», a-t-il ajouté.

«Nous nous engageons à travailler en partenariat avec Couche-Tard sur leur stratégie commerciale afin de les aider à investir dans de nouvelles capacités qui s'adaptent rapidement à leurs besoins et à ceux de leurs clients», a déclaré François Boulanger, président et chef des opérations de CGI.