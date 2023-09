Un bébé possiblement tué par le fentanyl à sa garderie

Un enfant d’un an a perdu la vie et trois autres ont été hospitalisés après avoir possiblement ingéré du fentanyl dans une garderie du Bronx, à New York, rapportent plusieurs médias américains.

La police a été appelée à se rendre à la garderie Divino Nino vendredi après-midi. Sur place, les secours ont confirmé le décès d’un garçon d’un an.

Deux autres garçons de deux ans et une fillette de huit mois ont quant à eux été transportés à l’hôpital et se trouvent dans un état stable, selon les autorités.

Selon des témoins, les enfants auraient mangé «quelque chose» avant l’heure de la sieste. Alors qu’il était l’heure de se réveiller, soit vers 14h30, les poupons étaient amorphes. Ils ont ensuite reçu de la naloxone.

Les enquêteurs tentent de déterminer si les enfants ont consommé du fentanyl.

Un voisin de la garderie a raconté au New York Post avoir entendu une éducatrice crier d’horreur. Il s’est alors rendu à la garderie et a vu un enfant inanimé au sol et une femme en pleurs qui tentaient d’aider un autre poupon inconscient.

«Elle criait à l’aide. Elle criait et disait à répétition: "Les enfants sont morts. Les enfants sont morts», rapporte le voisin.