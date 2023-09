Un Québécois recherché pour meurtre en Saskatchewan

Un Québécois recherché pour le meurtre d’un père de famille commis l’an dernier dans un petit quartier résidentiel de la Saskatchewan pourrait maintenant se terrer à Montréal.

Une récompense allant jusqu’à 50 000 $ est offerte pour tout renseignement menant à l’arrestation de Jonathan Ouellet-Gendron. Le Québécois d’origine est maintenant le dixième fugitif le plus recherché au Canada, selon le programme BOLO.

L’homme de 34 ans est recherché par le Service de police de Saskatoon pour le meurtre prémédité de Brandon Baxandall, père de deux jeunes enfants, ainsi que pour trafic de drogue.

Photo courtoisie

En mai 2022, les coups de feu avaient éclaté en plein quartier résidentiel, blessant également deux autres hommes âgés de 25 et 35 ans. Deux suspects ont alors été vus en train de s’enfuir dans des vêtements sombres, l’un d’eux portant un sac avec une courroie.

Le présumé complice de Ouellet-Gendron, Mohamed Abdula Ali, 35 ans, avait été arrêté quelques jours plus tard, selon plusieurs médias locaux. De son côté, Jonathan Ouellet-Gendron est en cavale depuis plus d’un an. Il a l'habitude d'utiliser des faux documents d'identité, selon le programme BOLO.

« Nous avons des raisons de croire qu’il pourrait se trouver à Montréal, mais il pourrait aussi se trouver dans plusieurs autres communautés, car il a des liens [...] à travers le pays », a fait savoir au Journal Kelsie Fraser, porte-parole de la police de Saskatoon.

Courtoisie Service de police de Saskatoon

À travers le pays

Pour les prochains mois, l’avis de recherche de Jonathan Ouellet-Gendron sera tapissé sur deux panneaux d’affichage et cinq autres structures publicitaires à Montréal, ainsi que dans différentes villes à travers le Canada. Les autorités croient qu’il pourrait être en possession d’une arme à feu.

« Si vous n’étiez pas au courant que la police de Saskatoon vous recherchait, considérez ceci comme votre avertissement », a lancé le surintendant Blair Pellerin en s’adressant directement au Québécois en cavale lors d’une conférence de presse.

M. Pellerin croit que des gens qui se trouvent avec lui pourraient ne pas savoir qu’il est activement recherché pour meurtre.

Photo tirée du site programme BOLO

« Ce n’est pas facile ni agréable de fuir la justice comme vous le faites. Et les choses vont devenir encore plus difficiles. Vos associés, vos amis, votre famille, tous vont voir cette campagne et comprendre qu’une importante compensation majeure est offerte [...]. Faites la bonne chose, prenez des dispositions pour vous livrer aux autorités », a ajouté en français le directeur du programme BOLO, Maxime Langlois, lors du point de presse tenu à Saskatoon.

En 2019, Ouellet-Gendron avait écopé d’un jour de prison au palais de justice de Longueuil pour non-respect de ses conditions.

Il mesure 5 pieds et 6 pouces et pèse environ 140 livres. Il a les cheveux noirs et des yeux bruns. Il a de nombreux tatouages, dont une statue Maya sur la main droite, une rose noire sur le poignet gauche et un gorille sur la partie supérieure du torse. Il porte souvent une moustache et une légère barbe de couleur foncée, ainsi que des lunettes de vue. Il parle couramment l’anglais, avec un accent français perceptible.

Toute personne ayant des informations sur Jonathan Ouellet-Gendron pour communiquer avec le 911 ou le (306) 975-8300. Il est aussi possible de fournir des renseignements anonymement en communiquant avec Échec au crime au 1 (800) 222-8477.