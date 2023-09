Une femme trans témoigne d’une sauvage agression dans le Village à Montréal

Une femme trans a été sauvagement battue le 24 août dernier sur la rue Champlain dans le Village à Montréal. Aujourd’hui, elle témoigne de cette agression gratuite.

• À lire aussi: Indignation dans le Village: «ça va prendre un meurtre?»

• À lire aussi: «Je m’occupe des vraies femmes»; un gynécologue aurait refusé une femme trans

• À lire aussi: Communauté LGBTQ+: les crimes haineux encore nombreux

Kymia Dutremble s’est fait attaquer par un homme armé d’une barre de fer alors qu’elle retournait chez elle.

TVA Nouvelles

L’homme serait sorti d’une ruelle et lui aurait asséné une dizaine de coups.

«J’ai eu peur tout de suite», témoigne la femme.

Mme Dutremble se serait sauvée avant d’être rattrapée et battue à nouveau par son agresseur.

La situation aurait pu grandement dégénérer puisque l’homme aurait dit à la femme qu’il était également armé d’un couteau.

TVA Nouvelles

«Moi, j’étais assommée, donc je n’ai pas vraiment vu le couteau», raconte-t-elle.

«Je me suis mise à courir environ un kilomètre jusqu’à chez moi pour pouvoir retéléphoner les policiers et les services d’urgence, poursuit-elle, j’étais comme en choc.»

«Une fois, c’est une fois de trop»

Le Village à Montréal se veut un endroit sécuritaire pour les personnes de la communauté LGBTQ+.

Que des agressions comme celle qu’a vécu Kymia arrivent dans le Village, «ça l’envoie un message inquiétant», affirme Rafaël Provost, directeur général d’Ensemble pour le respect de la diversité.

«Une fois, c’est une fois de trop», ajoute M. Provost.

Le militant explique que «la haine qui se retrouve sur les réseaux sociaux maintenant se propage dans les rues. Des commentaires haineux comme ça – transphobes, homophobes – on les entend de plus en plus malheureusement.»

M. Provost est consterné que des histoires de la sorte puissent survenir dans ce quartier qu’il qualifie de «maison» pour les personnes issues de la diversité.

Quant à Kymia Dutremble, elle est aujourd’hui traumatisée par cet évènement et elle ne se sent plus en sécurité lorsqu’elle marche toute seule le soir.