«Ça roule Doc!»: une balade à vélo pour la mobilité active à Québec

Plus d’une centaine de cyclistes ont participé samedi matin à la deuxième édition de l’événement «Ça roule Doc!» dans les rues de la Capitale nationale en parcourant un peu plus de douze kilomètres dans le but d’encourager le transport actif.

Les organisateurs ont choisi cette distance pour l’événement, car ils affirment que 50% des citoyens de Québec qui font un trajet de moins de 13 kilomètres chaque jour pour se rendre au travail et revenir.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, était présent pour l’événement et dit souhaiter que les mentalités changent dans sa ville afin que plus de personnes troquent l’auto pour le vélo lorsque cela est possible.

«Je pense que c’est de mieux en mieux, affirme-t-il. On voit la quantité de gens, on voit l’enthousiasme, je pense que les gens réalisent que le but ce n’est pas de pénaliser quelqu’un.»

«Le but c’est d’aider une ville, c’est de guérir une ville, c’est de permettre aux gens d’avoir la santé, c’est de permettre aux gens de vivre dans un lieu où il y a moins d’accidents et où leur vie est moins à risque parce qu’on sécurise les espaces et finalement c’est de répondre à des enjeux climatiques, donc on fait d’une pierre trois coups», ajoute le maire de Québec.

L’activité physique est essentielle à une bonne santé selon une médecin de famille qui était également présente pour lors de la balade à vélo.

«La meilleure façon de rester en santé, ce n’est pas de prendre des médicaments, soutient-elle. Ça peut aider temporairement, mais la meilleure façon de rester en santé, c’est d’être actifs, de bien manger, de faire du sport, d’avoir des connexions sociales positives donc c’est ça les piliers de la santé.»

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus