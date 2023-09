Cancer: vers des avertissements sur les bouteilles de boissons alcoolisées?

Un projet de loi introduit par le sénateur Patrick Brazeau propose d’apposer une étiquette d’avertissements des liens entre la consommation d’alcool et le cancer sur toutes les bouteilles de boissons alcoolisées partout au pays.

Ces inscriptions seraient similaires à l’étiquetage déjà présent sur les paquets de cigarettes en expliquant clairement aux consommateurs les risques pour la santé.

«On n’essaye pas de réinventer la roue, explique M. Brazeau, en entrevue à LCN. On sait maintenant depuis 1988 que l’alcool est un cancérigène de classe 1, tout comme le tabac et l’amiante.

«Nous savons que les paquets de cigarettes et les produits de tabac et de cannabis ont des étiquettes, continue-t-il. Ma question pour l’industrie des alcools, c’est pourquoi eux devraient avoir un passe-droit alors que leur produit cause le cancer? C’est la science qui nous le dit.»

Selon la Société canadienne du cancer, la consommation d’alcool augmente le risque de cancer de la tête ou du cou, du sein, du côlon ou du rectum, de l’œsophage, du foie, de l’estomac et du pancréas.

«Le fait de prendre environ trois verres et demi par jour peut doubler ou même tripler votre risque de cancer de la bouche, du pharynx, du larynx ou de l’œsophage, peut-on lire sur son site internet. Moins vous buvez d'alcool, plus vous réduisez votre risque de cancer.»

Des avertissements similaires à ceux que propose M. Brazeau sont déjà affichés sur les bouteilles en Corée du Sud et le seront prochainement en Irlande.

«Il y a des étiquettes en Corée du Sud et aussi à partir de 2026, l’Irlande aura des étiquettes où il y aura une mention de la causalité du cancer. Si un pays comme ça peut le faire, c’est sûr qu’au Canada, on peut le faire aussi.»

C’est à la suite de problèmes personnels que lui est venue l’idée de proposer une législation du genre.

«Il y a eu une période de ma vie où l’alcool m’a amené vers le bas fond, raconte Patrick Brazeau. J’ai fait deux tentatives de suicide et c’est après ça que j’ai commencé à faire de la recherche sur l’alcool et ses effets néfastes.»

«Je me suis aperçu que je faisais partie des 75% des Canadiens et Canadiennes qui n’étaient pas au courant qu’il y avait une causalité entre la consommation d’alcool et le cancer, ajoute-t-il. C’est pour ça que j’ai pensé que c’était important, côté santé, d’introduire ce projet de loi là.»

Son projet de loi, le S-254 nommé «Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquette de mise en garde sur les boissons alcoolisées)» sera étudié prochainement par un comité du sénat.

