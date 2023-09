Coupe Davis : Le Canada qualifié

Le Canada a obtenu sa qualification pour l'étape éliminatoire de la Coupe Davis alors qu'il affrontait le Chili lors de son dernier match de la phase de groupe, à Bologne, samedi.

La formation unifoliée s'est qualifiée grâce à un gain d'Alexis Galarneau sur Alejandro Tabilo, 6-3, 7-6 (5).

Le Canada n'avait besoin que d'une victoire sur les trois matchs présentés face au Chili. La formation unifoliée est au sommet du groupe A avec une fiche de 2-0.

«C’est d’abord et avant tout une autre chance de remporter le titre. De plus, cela prouve que ce n’était pas un coup de chance l’an dernier et il ne faut pas nous prendre à la légère. Nous sommes les numéros un au monde, alors nous ne voulions pas faire mentir ce classement et je pense que c’est ce que nous faisons en ce moment», a déclaré Galarneau samedi par voie de communiqué.

L’athlète de 24 ans a également savouré une deuxième victoire en simple au cours de la présente semaine puisqu'il avait disposé de la 38e raquette mondiale, Lorenzo Sonego, en deux manches de 7-6 (8) et 6-4 contre l’Italie.

Diallo baisse pavillon

Dans l’autre duel de simple de la journée de samedi, Gabriel Diallo n’a pas été en mesure de permettre à son pays d’obtenir une fiche parfaite lors de cette phase du groupe A.

Le Montréalais s’est incliné en deux manches identiques de 6-4 contre le 22e joueur sur la planète, Nicolas Jarry.

Jarry a dominé son rival au service avec une récolte de 10 aces contre trois, en plus d’avoir mis en jeu 78 % de ses premiers services. De plus, le Chilien a brisé Diallo à deux occasions.

Galarneau et Pospisil s’imposent en double

Galarneau et le vétéran Vasek Pospisil ont conclu la semaine en beauté avec une victoire en double de 6-3 et 7-6 (7) contre Marcelo Tomas Barrios Vera et Alejandro Tabilo.

Le duo canadien a réussi quatre aces contre trois pour leurs adversaires. De plus, Galarneau et Pospisil ont remporté 78 % des points sur leur première tentative de service.

L’étape éliminatoire de la Coupe Davis aura lieu du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne.

Le Canada est d’ailleurs le champion en titre de cette compétition.