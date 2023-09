Elle avale son AirPod en croyant que ce sont ses vitamines

Une femme de l’Utah, aux États-Unis, a vécu toute une mésaventure qu’elle a racontée dans une vidéo devenue virale sur TikTok. La quinquagénaire à tout bonnement avaler l’un de ses écouteurs AirPods qu’elle a confondu avec ses vitamines.

Alors qu’elle se promenait, la dame a croisé une amie avec qui elle a discuté un bon moment. À un certain moment, la femme a voulu prendre ses vitamines, mais visiblement distraite, elle a plutôt ingurgité l’un de ses écouteurs.

«J’ai bu une gorgée d’eau et je me suis dit : "elles sont coincées". J’ai alors bu plus d’eau et j’ai poursuivi ma route après avoir dit au revoir à mon amie. Puis j’ai cherché mes écouteurs et j’ai réalisé que mes vitamines étaient dans ma main... J’ai avalé mon AirPods!», raconte-t-elle.

Celle-ci s’est empressée de retourner chez elle pour raconter sa mésaventure à son mari. Le couple a ensuite entrepris de s’informer sur ce qu’il fallait faire dans pareille situation.

Après avoir consulté des amis œuvrant dans le domaine médical, ils ont convenu que la meilleure chose à faire était, au final, de ne rien faire.

«Ils m’ont presque tous recommandé de laisser l’écouteur s’évacuer naturellement et de ne pas m’inquiéter parce que la batterie est hermétique», explique la dame.

Ceux-ci ont toutefois souligné que la situation aurait pu être plus grave si elle avait avalé ses deux écouteurs, puisque l’effet des aimants ensemble aurait pu être nocif pour ses intestins.

Même si son AirPods se trouvait à l’intérieur de son corps, celui-ci a pu être détecté par son téléphone pendant environ 24 heures. Éventuellement, le petit appareil est sorti de son corps par voie naturelle et sans conséquence.