Le cyclone post-tropical Lee s’apprête à frapper les maritimes

Les provinces maritimes se préparent à subir les contrecoups de la tempête tropicale Lee, à peine un an après le passage de Fiona.

L’ouragan, désormais rétrogradé en cyclone post-tropical, est dans la mire des experts depuis déjà une semaine et son passage est attendu samedi après-midi.

Les effets ont commencé à se faire sentir, en Nouvelle-Écosse notamment, où des rafales allant jusqu’à 120 km/h sont prévues.

D’importantes quantités de pluie se sont abattues sur la province en matinée, comme en témoignent les images captées par des internautes.

L’aéroport international d’Halifax a d’ailleurs annulé tous ses vols jusqu’à au moins dimanche matin.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en place des mesures d’urgence niveau 1 (surveillance accrue) et prépare la population depuis plusieurs jours.

On demande à la population de demeurer à l’intérieur, d’éviter de conduire le long des côtes et de faire des réserves de nourriture et de médicaments pour les 72 prochaines heures.

Selon les informations d’Environnement Canada, les vents pourraient atteindre 100 km/h dans les régions côtières, alors que les précipitations prévues varieront entre 50 et 100 millimètres.

TVA Nouvelles suivra l’évolution de cette tempête qui frappera également la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Selon Maurice Arseneault, un résident du Nouveau-Brunswick, la pluie a commencé vers 6 ou 7 heures samedi matin.

«Il y a eu des rafales, des pannes d’électricité. On n’est pas encore touché, mais on nous dit que cet après-midi, le vent devrait prendre encore plus de vigueur», dit-il.

L’État du Maine aux États-Unis a également déclaré l’état d’urgence plus tôt samedi matin.

Le Massachusetts, le New Hampshire et le Rhode Island attendent des coupures d’électricité, de fortes précipitations ainsi que des vagues dangereuses.