«On ne veut plus de la religion au pouvoir»: 1 an de résistance en Iran

Un an après le décès tragique de Mahsa Amini, les Iraniens sont toujours dans la rue pour réclamer l’abolition du régime islamique.

En entrevue à TVA Nouvelles, la militante féministe d’origine iranienne Nimâ Machouf a évoqué une année marquée par un mouvement de résistance, depuis la mort de Mahsa Amini.

«Ce sont 12 mois de jeu du chat et de la souris avec le gouvernement qui essaye par tous les moyens de mater la résistance», affirme-t-elle.

Un an plus tard, les citoyens iraniens sont plus animés que jamais par un désir de liberté, soutient Mme Machouf.

«Les gens ont réalisé que le gouvernement islamique les brime dans leurs droits dans toutes les sphères de la vie, explique-t-elle. On ne veut plus de ce gouvernement islamique, on ne veut plus de la religion au pouvoir.»

