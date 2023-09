Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk: jouer avec un partenaire de confiance dans Les Révoltés

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk campent respectivement une avocate et un journaliste qui se démènent à défendre la veuve et l’orphelin dans la nouvelle série Les Révoltés, de Club illico, des rôles qui leur permettent de se donner la réplique pour la toute première fois dans une fiction.

Hey, direz-vous, ils ont joué dans Le chalet, non ? Oui, en effet, mais ils n’ont jamais eu de dialogues ensemble dans la série jeunesse.

Cette fois, Sarah-Jeanne et Pier-Luc portent des personnages épris de justice sociale qui aident des gens se débattant avec un système plus qu’imparfait.

PHOTO DE KARL JESSY FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Les deux comédiens, qui ont piloté pendant des années La soirée MAMMOUTH à Télé-Québec, ont eu le bonheur de se retrouver sur le plateau du réalisateur Louis Choquette.

« C’est super rassurant de jouer avec quelqu’un que j’aime et que je connais autant », a dit Sarah-Jeanne, parlant d’un tournage « intense », à l’été 2022, alors qu’elle allaitait entre deux prises bébé Lawrence, né en avril de la même année. « Il n’avait pas 6 mois quand le tournage s’est conclu ! »

« Je travaillerais avec elle demain matin et tous les jours de ma vie ! » a dit Pier-Luc, ne tarissant pas d’éloges à propos de sa camarade.

La fougue de la jeunesse contre un système sclérosé

Sarah-Jeanne campe l’avocate Éléonore St-Laurent dans l’œuvre signée Anita Rowan. Fille de juge, Éléonore a le cœur à la bonne place malgré ses privilèges. Son interprète est heureuse d’avoir eu à défendre une partition aussi riche, elle qui a dû composer avec le jargon juridique et même plaider en cour. Elle dit qu’aucune situation ou intrigue n’est banale ni superficielle.

« Il y a quelque chose en elle qui remet beaucoup en question les institutions et elle n’est vraiment pas comme sa mère. Elle a l’âge d’avoir cette fougue qui est nécessaire à la société. Elle n’est pas à l’argent, elle fait du pro bono et défend des gens qui tombent dans les craques du système ou qui sont victimes d’injustices. »

PHOTO D'ERIC MYRE FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Jacob Gravel-Duquette, le personnage de Pier-Luc, est un journaliste impatient de faire bouger les choses et qui se met souvent en danger. « Jacob est intelligent, fougueux et déterminé. Mon but, c’était de porter cette intelligence-là. [...] Il a de la misère à savoir où s’arrêter et où tracer la ligne. C’est un gars qui pousse très fort, très vite, très loin. Parfois, ça peut lui apporter certaines conséquences », a dit Pier-Luc, en entrevue au Maroc où il tournait l’émission Partir autrement entre amis, avec Antoine Pilon. Quelques heures plus tard, un terrible tremblement de terre survenait, mais nos Québécois n’en ont pas subi les impacts.

Éléonore et Jacob feront notamment équipe pour aider une immigrante abandonnée par l’aide juridique, un cas qui s’étirera sur les 10 épisodes de la première saison. Bien qu’ils aient chacun leurs méthodes pour parvenir à leurs fins, ils pourraient se rapprocher sentimentalement, comme on peut le voir dans la bande-annonce de la série produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau, d'AETIOS Productions, en collaboration avec Québecor Contenu.

Les deux premiers épisodes seront disponibles dès le 21 septembre sur Club illico. Par la suite, deux autres épisodes s’ajouteront chaque jeudi sur la plateforme de Vidéotron.

Un gros automne pour Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk

Enceinte de six mois, Sarah-Jeanne Labrosse aura son deuxième bébé juste avant la diffusion du prochain Bye bye, dans lequel elle sera encore une fois en vedette sous les traits des personnalités qui ont fait 2023.

« Ça fonctionne avec les dates ! », a-t-elle dit à l’Agence QMI relativement à sa présence sur le plateau de la satire annuelle d’ICI Télé, alors qu'elle s'apprêtera à accoucher.

Sarah-Jeanne est parvenue à franchir la ligne d’arrivée sur le plateau de la série Les Révoltés, à l’été 2022, malgré la fatigue liée à son nouveau rôle de maman. « C’était une période super chargée de ma vie, mais enrichissante pour comprendre comment faire de mon mieux malgré la fatigue et le rythme. J’ai vraiment puisé en moi quelque chose de très enrichissant que je peux porter dorénavant, soit d’être dans le moment présent. »

Retour de Révolution

Elle tournera cet automne dans une autre série, dont elle ne peut parler pour le moment, en plus d’être au cœur des épisodes de la cinquième saison de Révolution, qui se met en branle ce dimanche, à 20 h, à TVA.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Quant à Pier-Luc Funk, il porte sur ses épaules la quatrième saison de Plan B, diffusée chaque mercredi à 21 h, sur ICI Télé. Il a aussi un projet de talk-show sur la planche à dessin et tournera les dernières scènes du film Vil et misérable au cours des prochaines semaines avec Fabien Cloutier, avant de débarquer sur le plateau du long métrage Vous n’êtes pas seuls. Comme si ce n’était pas assez, il entend écrire un film et une série télé avec Jean-Carl Boucher et Pascale Renaud-Hébert.

Voilà deux comédiens et animateurs aussi talentueux qu’occupés.