Toit vert du Palais des congrès: un projet social et environnemental

Après un an de travaux, le toit vert du Palais des congrès de Montréal a rouvert avec une expansion majeure de ses installations dédiées à l’agriculture urbaine qui servent également à des projets sociaux.

Jusqu’à 10 tonnes de légumes comme des piments, du concombre, du gingembre, du chou cale et des épinards sont récoltés sur cette superficie de 35 000 pieds carrés (la moitié d’un terrain de football) qui peuvent ensuite être vendus aux traiteurs et restaurants.

Cette initiative a plusieurs bienfaits, notamment au niveau environnemental.

«En ville, des espaces qui sont minéralisés, qui sont des îlots de chaleur, ce sont les toits, explique le directeur scientifique du laboratoire en agriculture urbaine, Eric Duchemin. On parle beaucoup d’augmenter la canopée, de planter des arbres, mais dans un centre-ville [...] les toits sont un endroit sous-utilisé.»

«Si on veut réduire les températures, il faut vraiment les verdir, ajoute-t-il. Ce sont des espaces de biodiversité potentielle, donc on peut faire développer des espaces de biodiversité pollinisateurs.»

Lors de fortes pluies, notamment, le toit vert aide à éviter les inondations.

«Un toit vert permet de ralentir l’eau avant qu’elle arrive dans le système d’aqueduc», indique M. Duchemin.

Projet social

Le centre social d’aide aux immigrants permet à de nouveaux arrivants de prendre part à l’entretien du jardin et d’effectuer la récolte de légumes qu’elles emportent avec elles à la maison.

«On fait venir des groupes toutes les semaines [...] pour faire des cueillettes et les sensibiliser au fait qu’on peut, même si on a peu de place, faire de l’agriculture urbaine, partage la coordonnatrice de la concertation et des partenariats de l’organisme, Sylvie Guyon. C’est un moment plaisant.»

«On intervient beaucoup au niveau d’enjeux qu’ils rencontrent, continue-t-elle. Il y a beaucoup de stress, d’adaptation et de démarches administratives. Là, c’est juste du fun. On récolte les légumes ensemble dans de grands bacs et après on distribue gratuitement la nourriture et on se partage la récolte.»

