Universal «ne peut probablement pas se permettre» le casting original de Mamma Mia 3

Amanda Seyfried pense que les patrons d'Universal «ne peuvent probablement pas se permettre» de réembaucher le casting original de Mamma Mia! pour un troisième film.

Revenant sur l'histoire de la saga pour Vogue mercredi, l'actrice de Mean Girls a mis en doute les rumeurs selon lesquelles le studio aurait accepté que le casting original se réunisse pour un troisième film. «Je vous mets au défi de me montrer une personne qui ne veut pas d'un troisième Mamma Mia!, a-t-elle commencé. Personne ne dit non, mais personne ne dit oui non plus. Les pouvoirs en place ne peuvent probablement pas se permettre de nous avoir pour être honnête. Je déteste le dire, car est-ce que je ferais Mamma Mia 3 gratuitement, bien sûr, je le ferais, mais c'est pas le métier dans lequel nous sommes. Ce qui est juste est juste, et j'ai l'impression qu'un troisième film va se résumer à quelque chose de stupide, genre si Universal veut ou non sortir cet argent.»

La présidente d'Universal Pictures, Donna Langley, a simplement déclaré à Vogue que le studio «adorerait faire un troisième film», ce qui a été discuté à maintes reprises depuis la sortie du deuxième film, Mamma Mia! Here We Go Again.

Ailleurs dans la vidéo, Stellan Skarsgard a lancé: «Je serai dans une urne funéraire quand il y aura un scénario pour Mamma Mia 3 mais j'y participerai avec plaisir sous la forme d'un tas de cendres.»

Leur camarade de tournage, Meryl Streep, dont le personnage a été tué dans le deuxième film, a également exprimé son intérêt à faire son retour. «J'ai dit [à la productrice Judy Craymer] que si elle pouvait trouver un moyen de réincarner Donna, ça me plairait. Ou ça pourrait être comme dans un de ces feuilletons où Donna revient et révèle que c'est en réalité sa sœur jumelle qui est morte, a-t-elle ajouté avec humour. Nous devrons peut-être l'appeler Grand-Mamma Mia!, le temps que nous le fassions!»

La franchise Maman Mia! met également en vedette Colin Firth, Pierce Brosnan, Julie Walters et Christine Baranski.