Des donneuses de lait maternel recherchées

La mère d’un bébé prématuré souhaite sensibiliser la population à l’importance du don de lait maternel, alors que des donneuses sont recherchées.

Alexandra Labrecque, originaire de Chaudière-Appalaches, a donné naissance à sa petite fille après 27 semaines de grossesse en janvier dernier.

Cet accouchement prématuré a forcé la dame à rester plus de 140 jours à l’hôpital.

En entrevue avec notre journaliste, Mme Labrecque explique les défis qui accompagnent une telle épreuve.

«Ça faisait beaucoup de deuils. J’ai eu une grossesse très difficile. J’ai dû faire le deuil du bedon, le deuil de l’accouchement normal, le deuil d’un petit bébé à terme [...] le deuil de l’allaitement, c’en était un autre», a-t-elle exprimé, émue.

TVA Nouvelles

Camille Dumaine, amie d’Alexandra Labrecque, s’est sentie interpellée par son parcours.

Cette dernière a ainsi fait un don de lait maternel par l’entremise d’Héma-Québec.

Pour faire une différence, le don minimal est équivalent à une vingtaine de bouteilles de 15 ml.

«Je me dis que pour moi c’était un excédent qui ne me servait pas pis à Élizabeth non plus. C’est parfait que ça serve à quelqu’un. Je sais que le lait maternel a des bienfaits superbes pour les prématurés», dit-elle.

À la recherche de dons, Héma-Québec invite les femmes intéressées par le don de lait maternel à consulter son site web.