Elle gagne 100 000$ par an: «il me restait plus d’argent en 2012 au salaire minimum»

Une influenceuse canadienne est récemment devenue virale après avoir publié une vidéo sur TikTok, dans laquelle elle clame qu’elle était plus à l’aise financièrement en 2012, alors qu’elle travaillait au salaire minimum, qu’avec des revenus annuels de près de 100 000 dollars, aujourd’hui.

Celle qui se fait appeler Sam Breezie sur TikTok, et qui réside à Langley, en Colombie-Britannique, a expliqué comment la hausse du coût de la vie fait en sorte qu’elle a beaucoup moins d’argent dans ses poches aujourd’hui qu’il y a 11 ans.

«En 2012, je vivais avec mon colocataire dans un appartement possédant deux chambres et notre loyer était de 700 dollars; nous payions donc 350$ chacun. Je déboursais entre 100 et 150$ pour mon épicerie. Nos services nous coûtaient peut-être 100$ par mois. Mon revenu au salaire minimum était d’environ 1300 à 1400 dollars par mois. Après toutes mes dépenses, il me restait tellement d’argent», raconte l’influenceuse.

Sam a ensuite détaillé sa situation actuelle afin de la comparer à celle de 2012.

«Maintenant, en 2023, je paye 3300 dollars par mois pour mon loyer. Les services me coûtent au moins 200 ou 300$$ par mois. Le remboursement de mon prêt étudiant m’oblige à dépenser plusieurs centaines de dollars chaque mois. J’ai dû déménager hors de la ville, alors il a fallu que j’achète une voiture», explique-t-elle.

«J’ai vraiment l’impression qu’il me restait plus d’argent en 2012 au salaire minimum», conclut-elle.

Sa vidéo a trouvé écho auprès de nombreux internautes qui ont eux aussi dénoncé la hausse du coût de la vie en évoquant leur propre réalité et comment celle-ci a évolué au cours des dernières années.