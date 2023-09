Sylvain Marcel tourne avec son idole

Le film Le chef et la douanière, qui met en vedette l’acteur français Édouard Baer et Julie Le Breton, est actuellement en tournage au Québec jusqu’à la mi-octobre. Plusieurs comédiens d’ici sont aussi de la distribution de cette comédie, dont Sylvain Marcel, qui réalise en quelque sorte un rêve en participant à ce long métrage.

Rencontré lors du dévoilement de ce projet entièrement tourné au Québec, en Montérégie, Sylvain confie d'emblée qu'il est un admirateur d'Édouard Baer. «Ce n'est pas un gros personnage que je joue, il n'est pas très présent, mais je me fais un cadeau en participant à ce film parce que je suis depuis longtemps un fan fini d’Édouard Baer. Pour l’avoir vu dans Astérix, évidemment (l’acteur a joué le rôle du scribe dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, en 2002, puis celui d’Astérix dans Astérix et Obélix: Au service de Sa Majesté, en 2012), mais il a aussi fait Le grand restaurant, une série française. Quand j’ai tourné Aline en 2019, je me suis acheté un billet et je suis allé voir son show à Paris, au théâtre Antoine, qui s’appelait Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce. J’ai tripé au boutte, il était vraiment très bon! Alors quand on m’a approché pour jouer dans ce film et que j’ai su que j’allais avoir l’occasion de travailler avec lui, ç’a été oui tout de suite.»

Une rencontre agréable

Sylvain raconte que sa première rencontre avec l’acteur français a été fort sympathique. «On s’est serré la main et on a cliqué rapidement. Il avait vu Aline, il connaissait un peu mon travail. Je lui ai dit que j’étais un fan, et il m’a répondu: “Moi de même!”» Dans cette production, Sylvain incarnera le propriétaire de l’épicerie du coin, située près du poste frontalier où travaille le personnage joué par Julie Le Breton, qui n’est pas très aimé dans le village, dit-on.

Au sujet de ses scènes avec Édouard Baer, il confie: «C’est le grand classique du clash entre le Québec et la France, on a des scènes très intéressantes à faire ensemble, lui et moi. Il y en a une, entre autres, dans laquelle on va pouvoir improviser un peu tous les deux.» Sylvain a déjà eu l’occasion de tourner avec Julie Le Breton... il y a 20 ans! «Ça fait longtemps, elle jouait ma sœur dans la série Hommes en quarantaine, réalisée par Stéphane Lapointe.»

Entre drame et comédie

Parallèlement à ce film, Sylvain sera à Québec pour le tournage de la deuxième saison d'À propos d'Antoine, avec notamment Cathleen Rouleau et Claude Legault. «C'est un autre beau cadeau. Les gens ont beaucoup parlé de cette série-là dans laquelle le jeune Antoine Parent-Bédard se joue lui-même. C’est une belle expérience, et puis je t’avoue que je suis content de faire de la comédie. Ça fait du bien, parce qu’on m’a fait faire beaucoup de drames ces dernières années.»

D’ailleurs, c’est le 20 octobre prochain que le film Les jours heureux de la réalisatrice et scénariste Chloé Robichaud prendra l’affiche, une production fort attendue qui met en vedette Sophie Desmarais dans le rôle d’une jeune cheffe d’orchestre très douée. «Je joue Patrick, le père du personnage de Sophie, qui est aussi son gérant. C’est un pervers narcissique, un homme extrêmement souffrant, et il le fait payer à sa fille et à sa famille. C’était un rôle complexe, c’est un vrai méchant, et ç’a été bien le fun à faire.»

Le genre de personnage que les cinéphiles vont prendre plaisir à détester? «Je pense que oui. On aime haïr les méchants, mais on sent sa souffrance à l’arrière et son désarroi. Je pense que les gens vont quand même l’apprécier. Il y a plusieurs couches à ce personnage. Quand tu vas le voir, ça se pourrait que tu ne sois pas capable de le haïr», ajoute-t-il en riant.

Le comédien dit avoir eu du plaisir à tourner avec Sophie Desmarais; c’était la première fois qu’ils avaient l’occasion de travailler ensemble. «Elle a aimé mon humour, et vice-versa, et on a eu bien du fun à travailler ensemble elle et moi, avec Maude (Guérin), qui joue le rôle de ma femme. Ce n’est pas parce qu’on fait du drame qu’on ne peut pas déconner ou s’amuser entre les prises. On a eu beaucoup de plaisir. Et la réalisatrice Chloé Robichaud a fait tout un travail, elle nous a bien dirigés. Parfois, un simple regard est un monologue en soi, c’est vraiment un beau film, et il y a une belle progression musicale qui est émouvante. Ce film-là, c’est aussi un voyage à travers la musique. On a eu un visionnement d’équipe, et tout le monde était bien content.»

Sylvain raconte un moment qu’il qualifie de magnifique, qui est survenu entre deux scènes durant le tournage. «Sophie a tourné avec le vrai Orchestre Métropolitain et, à un moment, entre deux scènes, elle se pratiquait avec la baguette, la gestuelle et tout, et l’orchestre a joué, en suivant son rythme, durant quelques secondes. Elle a figé, elle a arrêté, et tous les musiciens se sont mis à taper du pied pour signifier leur appréciation, pour lui dire bravo! C’était magnifique, c’était un beau moment touchant.»

Cette année, on a vu Sylvain au grand écran dans le film Crépuscule pour un tueur et, en 2019, c’était bien sûr dans Aline, dans lequel il jouait le rôle de Guy Claude (!). Cette production a-t-elle eu un impact sur la carrière de Sylvain, a-t-il reçu des offres de producteurs? «Pantoute! Il n’y a pas eu de retombées. J’ai un agent en France, mais il faut vraiment être là-bas, il faut avoir un pied-à-terre et passer des auditions», souligne-t-il avec lucidité.

Les aléas du métier

Il demeure que des choses s’annoncent pour Sylvain, pour l’an prochain. Rien qui ne soit confirmé et qu’on puisse annoncer pour l’instant, dit-il, mais il s’agit de beaux projets. Ce n’est pas nouveau, mais le comédien avoue avoir un peu de mal à composer avec l’insécurité liée à son métier. «Oui, on fait des sous, mais ça peut devenir stressant financièrement si tu ne travailles pas l’année suivante. L’année 2023 est tranquille, alors que l’an passé, j’avais comme quatre séries en même temps: L’Échappée, IXE-13, À propos d’Antoine et Bon matin Chuck, en plus du tournage du film Les jours heureux. Cette année, c’est maintenant que je commence à travailler plus.»

En 2024, on pourra voir Sylvain dans la série IXE-13, qui met en vedette Marc-André Grondin dans le rôle-titre, ainsi que Julie Le Breton et Vincent Leclerc. «Je ne peux pas prédire l’avenir, mais d’après moi, cette série va décrocher plusieurs trophées. Je joue un méchant, j’ai beaucoup de scènes avec Martin Dubreuil. Je suis allé faire de la postsynchro, j’ai vu des images, et je peux te dire que ça ne s’est jamais vu chez nous, pour une série d’époque. C’est fantastique, magnifique; avec les décors et les costumes, c’est de la grosse qualité.»

Les jours heureux sort en salle le 20 octobre.

La série IXE-13 sera présentée l’an prochain sur Club illico.

Le film de Manon Briand, Le chef et la douanière, sortira à l’été 2024.