Un quinquagénaire perd la vie à Cookshire-Eaton

Un motocycliste de 55 ans a perdu la vie, dimanche en début d’après-midi, lors d’une sortie de route sur la route 212 à Cookshire-Eaton, en Estrie.

L’accident s’est produit vers 13 h 15 près du chemin Lowry.

Selon les premières informations, le motocycliste circulait vers l’est lorsqu’il a manqué une courbe.

Le quinquagénaire a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté, a indiqué l’agent Éric Cadotte, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Un périmètre de sécurité a été érigé sur place pour permettre aux enquêteurs d’analyser la scène et d’en savoir plus sur les causes et circonstances de l’accident.