À quoi va ressembler le prix du panier d’épicerie l’an prochain?

Alors qu'il s'affaire à collecter les dernières données essentielles pour effectuer son rapport sur le prix du panier d’épicerie, Sylvain Charleboix est optimiste de voir ralentir l’inflation alimentaire.

«Je pense que oui. On va obtenir les chiffres demain pour le mois d’aout et on s’attend à ce que l’écart entre l’inflation et l’inflation alimentaire diminue encore. On va finir l’année selon notre rapport de l’an dernier: on avait prévu à 5 ou 6 % et l'on se dirige vers là également. L’écart entre l’inflation et l’inflation alimentaire va être à 0 en 2024», mentionne le spécialiste.

M. Charlebois sera de retour à l’émission «le 20h30» animée par Pierre-Olivier Zappa au début du mois de décembre pour commenter les données du nouveau rapport.

«Je vous annonce que le rapport 2024 va sortir le 5 décembre», dit-il.

