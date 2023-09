Biden promet de «continuer à sanctionner» l'Iran pour ses actions «provocatrices»

Le président américain Joe Biden a promis lundi de «continuer à sanctionner l'Iran pour ses actions provocatrices dans la région» après l'annonce d'un échange de prisonniers entre Téhéran et Washington, qui le place dans une position politique délicate.

• À lire aussi: Washington confirme un échange de prisonniers avec l'Iran

• À lire aussi: Qui sont les prisonniers échangés entre l'Iran et les États-Unis?

«Cinq Américains innocents qui étaient détenus en Iran rentrent enfin à la maison» et «vont bientôt retrouver leurs proches après des années d'angoisse, d'incertitude et de souffrance», s'est par ailleurs félicité le président américain.

Joe Biden a remercié le Qatar, Oman, la Suisse et la Corée du Sud d'avoir «oeuvré sans relâche» aux côtés des Américains en vue de cet accord avec l'Iran.

Le président américain a par ailleurs fait part de sa gratitude «particulière» à l’Émir du Qatar et au sultan d'Oman, «qui ont tous deux aidé à négocier cet accord».

«Les détenteurs de passeports américains ne doivent pas aller» en Iran, a averti le démocrate.

«Réunir avec leur famille les Américains illégalement détenus à l'étranger est une priorité de mon gouvernement depuis le premier jour», a encore écrit Joe Biden, qui dit avoir rapatrié «des dizaines de compatriotes.»

L'un des cas les plus récents, et les plus marquants, est celui de la basketteuse Brittney Griner, anciennement détenue en Russie et libérée en décembre 2022 dans le cadre d'un échange avec le marchand d'armes russe Viktor Bout.