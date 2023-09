Crise du logement: augmenter le prix des loyers comme solution?

La censure des prix des loyers n’encouragerait pas les promoteurs à venir investir dans l’immobilier et pourrait être l’une des multiples causes de la crise du logement, croit Gabriel Fortin, alias Josfinance.

Selon le spécialiste, il est important de permettre au prix «de flotter librement» plutôt que de vouloir les geler.

«Les prix, c’est un système de communication. C’est comme ça que les investisseurs et les entrepreneurs comprennent qu’il y a une demande, que cette demande-là est élevée et que c’est alléchant d’investir dans l’immobilier pour construire des unités locatives», a-t-il expliqué lundi sur les ondes de QUB radio.

«Or lorsqu’on met des mesures de contrôle des prix, on vient étouffer ce signal-là et là les agents économiques ne savent pas que c’est attrayant, la rentabilité n’est pas au rendez-vous et ça créé le problème qu’on a actuellement», a précisé Gabriel Fortin.

Ainsi, laisser les prix flotter permettrait de diriger les ressources nécessaires où la demande est importante. «Présentement, on n’a pas ce signal-là, ce qui fait que la construction est déficitaire», a-t-il souligné.

Des unités trop vieilles

Selon Josfinance, accentuer la construction immobilière permettrait de libérer d’anciens logements qui sont parfois plus vieux, et donc moins chers.

«Le parc immobilier au Québec est extrêmement vieux, avec 70 % des unités ont été construites avant 1979. Ces unités vont être moins chères que les nouvelles, mais il faut qu’il y ait un volume important qui rentre, sinon le transfert ne se fait pas», a-t-il mentionné.