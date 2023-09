Des logements «à prix abordable» dans la phase 2 du projet Mon Symposium

La phase deux du projet immobilier Mon Symposium, qui est en construction au coût de 42 M$ dans l’arrondissement Les Rivières, à Québec, offrira 10 % de logements « abordables ».

La construction de l’immeuble de six étages, qui comprendra 166 unités, est bien amorcée, a expliqué David Duperron, promoteur de Développement FSTB.

« L’enveloppe extérieure devrait être fermée vers la fin octobre. On prévoit livrer les unités pour le 1er juin 2024. Malgré la pluie de cet été, nous sommes en avance sur l’échéancier. On est bien contents », a dit M. Duperron.

Le prix des logements « abordables » a été fixé à 1027 $ par mois, en plus des inclusions obligatoires d’une valeur de 310 $, comme le stationnement et les électroménagers, ce qui porte le total à 1337 $ pour un trois pièces et demie.

« Avec les coûts de construction que l'on rencontre, j'ai fait attention dans la conception de l'immeuble [...]. J'essaie d'amener mon loyer le plus bas possible, mais ces projets-là, c'est ce qui permet aux gens de migrer vers des constructions neuves et de libérer d'autres logements. C'est dans ce cycle-là que je vois notre place. »

Pour être admissible au programme APH Select de la SCHL, il faut remplir certains critères, a ajouté le promoteur, dont celui de l'abordabilité.

« Le projet prévu ici avant la pandémie, c’était de construire une résidence pour aînés, avec une épicerie au rez-de-chaussée. Quand la pandémie est arrivée, tout le monde était sur les breaks pour le développement de résidences pour aînés. Pour les épiceries, c’était la même chose. Le seul créneau porteur, c’était le résidentiel locatif. On a converti le projet rapidement », a expliqué M. Duperron.

Ce projet est réalisé en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Une phase trois est également prévue.

Une autre caractéristique, selon M. Duperron, est que 20 % des logements sont de conception « universelle », c’est-à-dire qu’ils sont pensés de manière à permettre une plus grande autonomie à long terme pour les résidents ayant des besoins particuliers.

Photo Diane Tremblay

Afin de marquer le lancement officiel de la mise en marché, les responsables du projet ont procédé lundi au dévoilement de la maquette de l’œuvre Étincelles, qui rayonnera au cœur de la cour centrale à l’été 2024. L’aménagement extérieur sera complété par une piscine creusée chauffée, une zone foyer rassembleuse, un jardin communautaire et une place des Symposiums qui permettra à ses résidents d’y organiser des événements ou des expositions artistiques diverses.