Élection partielle dans Jean-Talon: Olivier Bolduc dit que personne ne lui parle de ses pubs sur Facebook

Malgré un concert de critiques, le candidat de Québec solidaire dans Jean-Talon, Olivier Bolduc, assure que personne ne lui parle de la décision du parti de maintenir ses publicités sur Facebook et Instagram.

• À lire aussi: GND, de «carré rouge» à «carré beige»

• À lire aussi: Les bulletins de la semaine à l’Assemblée nationale

• À lire aussi: Émilise Lessard-Therrien demande à Québec solidaire de ne plus acheter de pub sur Facebook

• À lire aussi: La caricature d'Ygreck

« Personne ne m’a parlé de ça. Par contre, on me parle du coût de la vie, on me parle qu’ils ont de la misère à joindre les deux bouts, on me parle de multiples autres sujets, mais pas de ça, pas personnellement en tout cas », a affirmé M. Bolduc, lundi, lors un point de presse avec Gabriel Nadeau-Dubois.

« Ce qu’Olivier me dit, c’est qu’il n’en entend pas parler dans son porte-à-porte, a confirmé le chef parlementaire de Québec solidaire. Nous, on va continuer notre campagne dans Jean-Talon. On parle des priorités dont les gens nous parlent : la question du coût de la vie, la question de la crise du logement. »

Faisant valoir l’exemple, derrière eux, d’un bungalow unifamilial qui a été transformé en maison multigénérationnel, MM. Bolduc et Nadeau-Dubois ont proposé à Québec d’imiter le gouvernement fédéral, en offrant à ceux qui souhaitent se lancer dans ce genre de projet un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 7 500 $. Il ne s’agit « pas d’une solution miracle », a dit M. Nadeau-Dubois, mais d’une mesure qui pourrait apaiser la crise du logement. Son coût est estimé à 10 millions $ par année.

« Émilise a droit à son opinion »

Questionné par les journalistes, M. Nadeau-Dubois a évité de commenter la position exprimée vendredi par l’ex-députée Émilise Lessard-Therrien. S’appuyant sur les commentaires reçus par d’autres membres de son parti, celle qui aspire à succéder à Manon Massé souhaitait que Québec solidaire cesse d’acheter de la publicité sur les plateformes du géant Meta.

« Émilise a droit à son opinion, elle s’exprime dans le cadre de la course au porte-parolat, nous on a annoncé là-dessus ce qu’on avait à annoncer », a répondu M. Nadeau-Dubois.

« Moi, je suis solidaire de la décision qui a été prise par mon équipe, parce qu’il faut aller rejoindre les gens », a indiqué pour sa part M. Bolduc.

« Ce que je constate aussi, a-t-il ajouté, c’est qu’il y a des gens (dans Jean-Talon) qui ne savent même pas qu’on est en campagne électorale encore. [...] Ils ne le savent pas. Il faut aller les rejoindre. »

Réitérant ce qu’il a exprimé samedi dans une publication sur Facebook, Gabriel Nadeau-Dubois a défendu la position de son parti en soulignant que certains médias aussi achètent encore de la publicité sur Facebook.

« En fin de semaine, j’ai reçu des publications sponsorisées du Devoir et je ne leur reproche pas, je ne les critique pas. Les médias, les partis, les entreprises, on est tous devenus dépendants et dépendantes de ces plateformes-là », croit le député de Gouin.

Écorché dans plusieurs chroniques et caricatures en raison de la décision prise par Québec solidaire de maintenir leurs placements publicitaires sur Facebook, Gabriel Nadeau-Dubois n’a pas voulu dire si, au final, selon lui, le jeu en valait la chandelle, si les dommages collatéraux risquent de l’emporter sur le gain électoral espéré au départ.

« C’est une bonne question, l’avenir nous le dira », a laissé tomber M. Nadeau-Dubois.