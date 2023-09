EN VIDÉO | Elle complète seule un casse-tête de 40 000 pièces après plusieurs années d’efforts

Une femme de Houston au Texas a complété seule un casse-tête de plus de 40 000 pièces, plus de trois ans après l’avoir commencé.

Emily Seidel, une véritable passionnée des casse-têtes, était à la recherche d’un nouveau défi lorsqu’elle s’est lancée dans ce projet à l’effigie de dix scènes du film «La belle et la bête», rapporte CNN.

«Je n’avais plus de casse-tête à faire et j’en étais rendu à en emprunter à mes collègues, affirme-t-elle. J’ai réalisé que j’avais besoin de quelque chose qui me prendrait plus de temps, et ce casse-tête a définitivement eu le résultat escompté.»

Après plus de trois ans de travail, elle a finalement terminé d’assembler l’image géante qui mesure plus de 6 mètres de long et 1,8 mètre de large.

Elle a maintenant l’intention de faire encadrer le fruit de ses efforts afin de le conserver pour toujours.

Mme Seidel compte ensuite s’attaquer à un nouveau casse-tête encore plus gros, soit une image nommée «Autour du monde» qui compte quelque 42 000 pièces.

