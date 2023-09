EN VIDÉO | Neuf immeubles démolis simultanément avec des explosifs en Turquie

Neuf immeubles ayant été endommagés dans les tremblements de Terre dévastateurs survenus en février ont été démolis simultanément vendredi dernier en Turquie.

Quelque 1660 kilogrammes d’explosifs ont été utilisés par les autorités locales pour procéder à la démolition de ces structures hautes de 15 étages qui n’étaient plus sécuritaires depuis le désastre naturel, rapporte Reuters.

30 capsules placées à divers endroits dans les immeubles ont été détonées en même temps.

Un drone a capté une vidéo de la scène dans laquelle sont montrés les neuf bâtiments en train de s’affaisser au sol simultanément.

Les tremblements de Terre de février survenus dans le sud-est de la Turquie ont fait plus de 50 000 morts et causé plus de 100 milliards de dollars en dommages matériels.

Voyez les impressionnantes images dans la vidéo ci-dessus