Hydro-Québec recommande la maison intelligente Hilo: «est-ce pour surveiller nos données?»

Une Québécoise s’interroge: la société d’État Hydro-Québec recommande sa filiale Hilo, mais est-ce pour mieux surveiller les données de ses clients?

Hilo est un système de maison intelligente proposant des solutions afin d’optimiser sa consommation d’énergie.

Le consultant en cybersécurité chez Trilogiam Jacques Sauvé en convient d’emblée: ce système enverra bel et bien des données à Hydro-Québec.

Mais est-ce vraiment un problème?

«Regardez, nos compteurs le font déjà; n’importe qui peut se connecter sur le site web d’Hydro, et on voit déjà toute la consommation et les tendances de notre résidence. [...] Maintenant, est-ce que Hilo va dire à Hydro-Québec que je viens de mettre mon pyjama Tintin puis que je viens de me couler un bon scotch avant d’écouter mon émission d’information préférée "À vos affaires"? Ben non!», rassure M. Sauvé.

Selon l’expert en cybersécurité, d’autres technologies sont beaucoup plus susceptibles de compromettre nos données et notre vie privée, «comme les applications qu’on met sur nos téléphones.»

«Les TikTok et les Threads de ce monde, ainsi que les assistants intelligents qu’on déploie dans nos résidences» comptent parmi ces technologies, exemplifie M. Sauvé.

Le consultant en cybersécurité indique d’ailleurs qu’il surveille lui-même sa consommation énergétique à partir du site web d’Hydro-Québec, ce qui lui permet de faire des économies.

«Et le but de Hilo, c’est justement ça, c’est de vous aider à mieux gérer votre chauffage, votre consommation électrique. Donc oui, allez-y, c’est parfait, c’est un très bon système. Allez-y», recommande-t-il chaudement.

