L'Ukraine revendique la libération de 7 km2 au cours de la semaine écoulée

L'Ukraine a revendiqué lundi la libération de 7 km2 en une semaine dans l'Est et le Sud occupés par l'armée russe, de petites avancées que Kyïv espère tôt ou tard convertir en percée, après plus de trois mois de contre-offensive.

La vice-ministre de la Défense Ganna Maliar a indiqué que les forces ukrainiennes avaient repris 2 km2 la semaine passée dans la zone de Bakhmout, notamment les villages d'Andriïvka et Klichtchiïvka.

Dans le Sud, l'armée ukrainienne a repris 5,2 km2. Au total, depuis le lancement de la contre-offensive, Kyïv dit avoir libéré 51 km2 aux abords de Bakhmout, et 261,7 km2 dans la partie méridionale du front.

L'armée de l'air ukrainienne a de son côté annoncé lundi avoir abattu 18 drones et 17 missiles lancés par la Russie lors de nouvelles attaques nocturnes contre son voisin.

«Dix-huit drones ont été abattus» sur un total de 24 lancés en direction des régions de Mykolaïv et Odessa (sud), a indiqué l'armée de l'air sur Telegram. Les 17 missiles de croisière ont également été détruits, selon la même source.

Dans la région d'Odessa, au-dessus de laquelle 11 drones ont été abattus, l'attaque a touché des infrastructures balnéaires dans la ville de Vylkové située dans le delta du Danube, sans faire de victime, a indiqué le gouverneur régional Oleg Kiper.

Dans la région de Mykolaïv, des débris d'un drone abattu ont provoqué un incendie dans un immeuble vide dans la commune de Snigourivka, également sans faire de victimes, selon le gouverneur régional Vitaly Kim.