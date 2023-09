Négos du secteur public: la majorité des Québécois juge insuffisante l'offre du gouvernement

Plus de la moitié des Québécois estiment que l’offre du gouvernement aux employés du secteur public est insuffisante, et que leurs salaires devraient minimalement être indexés à la hausse du coût de la vie.

• À lire aussi: Négos du secteur public: le risque d’une grève à l’automne est «très sérieux», disent les syndicats

• À lire aussi: Secteur public: la hausse de salaire des élus s’invite dans les négos

• À lire aussi: Secteur public: une première rencontre entre Québec et les syndicats

C’est ce que révèle un coup de sonde commandé par le Front commun, une alliance de plusieurs centrales syndicales, à la firme SOM et rendu public lundi matin.

L’offre du gouvernement, qui prévoit une augmentation salariale de 3% la première année, suivie d’une augmentation de 1,5% pour les quatre années suivantes, est jugée insuffisante ou très insuffisante par 56% des répondants alors que 27% la considèrent suffisante, et 10% la trouvent généreuse ou très généreuse.

86% des répondants se disent «tout à fait d’accord» ou «plutôt d’accord» avec l’affirmation: «les salaires du secteur public devraient minimalement être indexés à la hausse du coût de la vie».

Les demandes syndicales d’augmentations de 2% plus l’inflation pour l’an 1, de 3% plus l’inflation pour l’an 2 et de 4% plus l’inflation pour l’an 3 suscitent quant à elles des réactions partagées.

Elles sont perçues comme étant suffisantes par 39% des répondants, généreuses ou très généreuses par 38% et insuffisantes ou très insuffisantes par 17%.

«Ça fait des mois qu’on dit que les offres du gouvernement sont déconnectées et il semble qu’une grande proportion de Québécoises et de Québécois le pensent aussi, réagissent dans un communiqué les porte-paroles des différentes centrales syndicales du Front commun. Et ce qu’on retient, c’est qu’à l’heure actuelle, l’opinion publique est clairement du côté des travailleuses et des travailleurs.»

Ces résultats sont rendus publics alors que le Front commun compte accentuer sa mobilisation au cours de la prochaine semaine.

Une tournée des assemblées générales débutera lundi afin que le front commun «se [dote] d’un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée», indique le regroupement dans un communiqué.

Une manifestation à l’échelle de la province est également prévue le 23 septembre.