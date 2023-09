La convocation des grands épiciers était nécessaire pour leur faire comprendre qu’ils ne peuvent pas tout faire sans conséquence, argue Mathieu Bock-Côté à l’émission «La Joute».

«On n’est plus dans la période des années 1990-2000 où l'on disait vivre la mondialisation heureuse. Il faut redécouvrir la capacité de casser quelques fois ces entreprises qui se croient tout permis», affirme-t-il.

Surtout en cette période où la plupart des Canadiens ont dû changer leurs habitudes en raison de l’inflation.

«Le gouvernement ne peut pas ne pas envoyer ces signes ostentatoires de préoccupation de l’inflation. Le gouvernement doit envoyer le signal qu'il a compris le message. Et comment fait-on ça? En convoquant les gros. On doit envoyer le message, que ceux qui vous chargent toujours plus cher, on les convoque à la table pour les gronder», explique-t-il.

Cependant, sa collègue Yasmine Abdelfadel ne croit pas que les épiciers sont seuls responsables de la hausse des prix des aliments, et qu’ils pourraient de la sorte simplement baisser les prix.

Ils sont, selon elle, victimes d’une chaine qui implique également les producteurs.

«Les entreprises n’ont pas à faire vœu de pauvreté pour venir faire appel au Canada. Que le Canada vienne déterminer ce qui est un bon profit ou un moins bon profit. Ce n’est pas ça une économie de marché», mentionne Yasmine Abdelfadel pendant que ses collègues signalent leur mécontentement.

Du déjà vu pour Gaétan Barrette

Les négociations entre le gouvernement et les épiciers rappellent à Gaétan Barrette celles qu’il avait vécues avec l’industrie pharmaceutique alors qu’il était ministre de la Santé et des Services sociaux.

Après des déclarations similaires de la part des géants pharmaceutiques, il avait réussi à trouver des solutions pour réduire considérablement la facture.

«La position des PDG est prévisible et je n’ai pas été surpris de cela. J’ai eu à faire une négociation avec l’industrie pharmaceutique à la suite de laquelle nous avons réussi à baisser les prix de 40% et au départ on nous disait exactement la même chose», mentionne Gaétan Barrette.

Voyez la discussion animée des jouteurs dans la vidéo ci-dessus.