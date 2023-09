Problèmes dans le Village: «C’est qui le cabochon qui a pensé à ça?», Benoit Dutrizac

Benoit Dutrizac est reconnu pour son franc parler, et son entrevue avec le conseiller de Ville district Saint-Jacques et membre du comité exécutif responsable de l’Urbanisme Robert Beaudry n’a pas fait exception. Il ne faut pas en douter : l’animateur a à cœur ce qui se passe dans le Village.

À son micro de QUB radio, Dutrizac a déploré l’état du quartier et, selon lui, le manque d’efforts qui sont faits pour régler le problème. Il faut dire que sa journée a, encore, commencé en évitant des excréments humains près de son stationnement.

Le conseiller municipal et membre du comité exécutif responsable de l’Urbanisme, Robert Beaudry, se fait durement questionné par Benoit Dutrizac via QUB radio :

«Je ne sais pas ce que vous attendez pour mettre des toilettes partout», a-t-il lancé à son invité.

Puis, les mots d’églises se sont succédé pour décrire une situation qu’il considère comme urgente. Il en a profité pour revenir sur l’installation temporaire d’un parcours de «mini-putt» sur la rue Ste-Catherine.

«Votre préposé au bâton, vous auriez dû lui donner un balai», s’est-il exclamé.

On peut dire que Dutrizac «sort le méchant» dans cette entrevue musclée au sujet d’un quartier où l’on compte plus de locaux vides que de commerces florissants. Une mention spéciale par contre à Robert Beaudry pour son sang-froid, «son courage et sa témérité.»