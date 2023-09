Refusé dans un autobus à Saguenay même avec un laissez-passer

Des usagers de la Société de transport de Saguenay se sont fait refuser l’accès dans un autobus de la Baie, même s’ils détenaient leur laisser-passez mensuel. C’est qu’ils n’avaient pas réservé leur place à l’avance pour utiliser le service de transport à la demande.

Les usagers de la STS qui souhaitent prendre l'autobus en soirée ou la fin de semaine à La Baie doivent réserver leur place à l'avance. C’est le nouveau concept de transport à la demande qui a été mis en place à titre de projet pilote cet été.

«Les gens qui arrivent de Chicoutimi par exemple, ils ont payé leur droit de passage, ils arrivent ici à La Baie, mais s'ils n'ont pas réservé, il faut qu'ils réservent donc ils peuvent être ici 30 minutes à attendre leur transport. Sans ça, ils ne peuvent pas être reconduits à leur destination», a expliqué un chauffeur de la STS.

C'est arrivé que des clients qui avaient payé leur carte de la STS n'aient pu embarquer.«Je me suis déjà fait refuser une fois parce que je n'avais pas appelé. J'avais payé mon embarcation, mais il m'a refusé l'accès. Je trouve ça ordinaire et j'aimerais que les chauffeurs d'autobus comprennent plus notre situation», a expliqué un usager.

«C'est sûr que de réserver à l'avance c'est quelque chose qui est préférable. Arriver à la dernière minute, ok tu es chanceux si tu te fais embarquer, mais c'est sûr que si tu as payé, c'est embêtant quand même de se faire dire non tu ne peux pas monter», a mentionné un autre utilisateur.

Changement de culture

Le président de la STS, Claude Bouchard, comprend les désagréments que ce nouveau projet puisse engendrer auprès de la clientèle, habituée à l’ancien modèle. Il précise que les usagers devront toutefois s’y habituer.

«C'est dur de faire des accommodements parce qu'il y a vraiment une façon de fonctionner. Tous nos gens qui prennent le transport adapté n'ont pas le choix, ils doivent réserver à l'avance. Il y a une façon de fonctionner et le transport à la demande c'est comme ça», a-t-il dit.

Des usagers aimeraient que le service soit plus accommodant et le système de réservation en ligne, mieux configuré. «Il faut s'assurer que le citoyen réserve et qu'il s'assure que sa réservation est bien entrée dans le système. Nous on a des choses à ajuster c'est certain, je pense que les citoyens aussi ont des ajustements à faire», a poursuivi M. Bouchard.

Nouveautés à venir

Ce nouveau concept de transport à la demande sera bientôt implanté dans d'autres arrondissements, à Saguenay. «Dans les prochains mois, il y a des choses qui vont changer. Là on le vit à La Baie mais c'est sûr qu'on va le vivre ailleurs, mais il faut le faire. On va s'ajuster et on est convaincus qu'au fur et à mesure les gens vont comprendre le système et que ça va de mieux en mieux aller», a conclu le président de la STS.

Les membres de la direction et du personnel vont se rencontrer jeudi pour discuter des enjeux dans le but d'améliorer le service.

