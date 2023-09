Russell Brand: la police a reçu un signalement d'agression sexuelle

La police de Londres a annoncé lundi avoir reçu un signalement pour une agression sexuelle qui se serait produite il y a 20 ans, s'ajoutant aux accusations visant l'ancien animateur et acteur britannique Russell Brand.

• À lire aussi: Accusations de viols contre Russell Brand: ses anciens employeurs enquêtent

• À lire aussi: L'acteur britannique Russell Brand accusé de viol

Se référant aux accusations relayées par le Sunday Times et la chaîne Channel 4, la police de Londres a indiqué qu'elle avait reçu dimanche un signalement sur une agression sexuelle qui se serait déroulée en 2003 dans le quartier animé de Soho.

«Les enquêteurs sont en contact avec la femme» au cœur de cette accusation a déclaré un porte-parole, expliquant qu'elle allait bénéficier d'une prise en charge de la part de la police.

«Nous continuons à encourager quiconque pense avoir été victime d'une agression sexuelle, peu importe son ancienneté, à nous contacter», a ajouté le porte-parole de Scotland Yard.

Dans une enquête conjointe des journaux The Sunday Times et The Times, ainsi que de la chaîne Channel 4, quatre femmes ont accusé l'acteur de viol ou agressions sexuelles entre 2006 et 2013, alors que Russell Brand était à l'apogée de sa carrière, à la fois comme présentateur sur BBC Radio 2 et sur la chaîne Channel 4 et comme acteur à Hollywood.

Avant ces publications, l'ex-animateur de 48 ans, désormais surtout actif sur les réseaux sociaux, avait fermement réfuté ces accusations, assurant dans une vidéo publiée sur plusieurs plateformes qu'il avait toujours eu des relations «totalement consenties». Il avait dénoncé une «attaque coordonnée».

Durant sa carrière comme humoriste, à la télévision et au cinéma, au Royaume-Uni puis aux États-Unis, Russell Brand s'est fait remarquer pour ses frasques à répétition, son ancienne dépendance à l'alcool et à l'héroïne, son bref mariage avec la chanteuse pop Katy Perry et sa tendance à se vanter de ses multiples conquêtes féminines.

MEGA/WENN

Il a récemment multiplié les propos complotistes, anti-vaccins, et contre les grands médias, sur sa chaîne YouTube, suivie par plus de 6 millions d'abonnés, ou sur son compte X (ex-Twitter) aux plus de 11 millions d'abonnés.

L'affaire a fait réagir jusqu'à Downing Street, le porte-parole du premier ministre Rishi Sunak évoquant lundi des «accusations très graves et préoccupantes».

Les médias qui ont employé Russell Brand ont aussi indiqué dimanche qu'ils allaient enquêter en interne sur ces accusations.