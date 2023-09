Sainte-Monique: Il relance le service de cafétéria d'une école

Pour diminuer les contre-coups du panier d'épicerie sur le portefeuille des familles, un grand-père de Sainte-Monique au Centre-du-Québec a relancé le service de cafétéria de l'école primaire. Avec ses proches, il veut offrir des repas équilibrés à tous les élèves.

André Dufresne est un chef cuisinier à la retraite et il a décidé de renouer avec sa passion. Lui et sa fille ont relancé le service de cafétéria à l'école primaire de Sainte-Monique, où deux de ses petits-enfants étudient.

Ils ont d’abord fait des démarches pour trouver un traiteur qui acceptait de fournir les repas chauds. Le problème, c’est que plusieurs compagnies refusent de se lancer dans ce type de service parce qu’il est peu rentable dans les petites écoles où il faut aussi assurer la distribution des plats. C’était l’enjeu à Sainte-Monique.

Sur l'heure du diner, toute la famille d’André Dufresne s'implique pour distribuer les repas chauds et s'assurer que chaque élève mange à sa faim.

«On ne laisse personne sans “lunch” ici. On nourrit tout le monde, autant celui qui a oublié son “lunch” ou les familles plus défavorisées sur qui on garde un œil pour compléter les “lunchs” des enfants. Notre traiteur est généreux dans ces portions. On parvient à nourrir plus de jeunes et on complète avec la distribution de légumes frais et de pommes», a expliqué André Dufresne.

Il est allé chercher des partenaires locaux pour l’aider comme des fermes maraîchères de la municipalité et un verger du secteur.

Pour maintenir son projet viable, André Dufresne a réussi à obtenir des subventions dans les trois municipalités où les élèves proviennent : Grand-Saint-Esprit, Sainte-Monique et Nicolet. Des activités de financement vont aussi permettre de bonifier le menu et de faire des journées thématiques.

La famille d’André Dufresne souhaite éventuellement qu'un grand nombre d'écoles aient accès à des repas équilibrés et abordables pour le bien-être de nos tout-petits.