Transport scolaire: un père de famille lance une pétition

Un père de famille milite pour faire changer un règlement sur le transport scolaire du Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour les parents divorcés.

Hugo Raymond et la mère de ses enfants sont séparés et le transport scolaire n'est offert qu'à l'adresse de son ex-conjointe.

Cette famille se retrouve donc sans service de transport scolaire pour la deuxième adresse permanente pour une période de cinq semaines. Hugo Raymond avait d’ailleurs dénoncé, l’hiver dernier, cette situation à l’équipe de TVA Nouvelles.

Le centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke avait alors expliqué qu'il fallait attendre à la rentrée pour savoir si des places étaient disponibles et que si c’était le cas, des frais de 150$ par enfant seraient facturés pour la deuxième adresse.

Entre-temps, Hugo Raymond doit aller reconduire ses deux garçons au domicile de leur mère pour qu'ils prennent l'autobus.

Les deux adolescents fréquentent deux écoles différentes. Les heures de passage des autobus ne sont pas les mêmes. Depuis trois semaines, c'est toute une gymnastique familiale.

«Le soir, c’est plus de temps. Un des garçons arrive à 16h45 et l’autre à 17h15. On s’en va là-bas pour accueillir Théodore, et on doit attendre. [...] La routine familiale fait en sorte qu’on perd peut-être une heure par jour», a expliqué le père de famille, qui veut changer cette façon de faire.

Hugo Raymond a interpellé le protecteur national de l’élève et a lancé une pétition pour que le transport scolaire soit gratuit et accessible pour tous les enfants du Québec, qu’ils aient une ou deux adresses.

Le comité de parents du CSSRS admet avoir été interpellé à plusieurs reprises, au cours des dernières années, par des familles vivant cette même situation.

De son côté, le centre de service scolaire a refusé notre demande d'entrevue, et attend les conclusions du protecteur de l'élève avant de commenter.

Hugo Raymond devrait savoir d'ici la fin du mois si ses enfants auront accès au transport scolaire, chez lui. Il entend continuer ses démarches, même si la réponse est positive.