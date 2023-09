Trésors d'antan: l'art de la restauration par MCM RETRO VINTAGE

Revaloriser, transformer et restaurer des meubles antiques, vintage et rétro, c'est la mission de MCM RETRO VINTAGE, une petite entreprise artisanale fondée par Claudia Dollard et Maryse Laberge.

La maison de Claudia est une véritable caverne d'Ali Baba. Elle accueille le public chez elle sur rendez-vous dans son salon.

Claudia, c'est l'artiste, alors que sa complice Maryse déniche des objets issus d'une autre époque qui seraient souvent voués aux dépotoirs.





















Le duo a fondé cette entreprise il y a dix ans, par passion et par souci de sauvegarder les beaux objets d'antan.

À quelques reprises durant l'année, Claudia et Maryse organisent des brocantes intérieures et extérieures.

Les prochaines journées portes ouvertes auront lieu le 23 et 24 septembre au 1415, boulevard de l'Entente à Québec.

Plusieurs trésors sont à découvrir, et n'hésitez pas à parler avec les propriétaires, car derrière chaque objet se cache une histoire!