Petit cadavre amené dans un sac poubelle à l’hôpital

Une petite fille de 11 mois et un petit chien auraient été laissés dans une voiture durant six heures avant que le corps du bébé soit emmené au centre hospitalier dans un sac poubelle. C’est ce qu’avance la police de Virginie, selon le New York Post.

La gardienne, Kristen Graham, 40 ans, a été arrêtée la semaine dernière. Elle est accusée de négligence envers un enfant et de cruauté envers un animal, précise le shérif de York-Poquoson, Ron Montgomery.

Selon les résultats de l’autopsie sur la fillette, Kristen Graham pourrait être accusée d’homicide. La petite victime se prénommerait Myrical Eunik Wicker.

Bébé dans la voiture d’un homme âgé

L’enquête policière afin de faire la lumière sur la mort de la fillette s’est mise en branle quand des agents ont été appelés à intervenir dans un hôpital de Newport News. Un homme âgé disait qu'il y avait un bébé mort dans sa voiture.

Les enquêteurs sont remontés jusqu'à Kristen Graham qui gardait l’enfant. Au moment de la mort de la petite, elle s’en occupait depuis deux jours, rapporte le New York Post.

Interrogée par la police, la gardienne a expliqué qu’elle gardait souvent l'enfant. Sa mère est une jeune femme de 17 ans.

Dans la nuit, la gardienne aurait reçu un appel d'un ami qui lui a demandé de lui apporter un paquet de cigarettes, indique le shérif.

La gardienne suspecte Kristen Graham

Vitres fermées

Elle a donc décidé d’amener la petite fille et son chien avec elle. Elle s’est rendue chez son ami et y a passé du temps. À son retour à la maison vers 8h, la gardienne a fermé les vitres du véhicule, laissant la petite Myrical et le chien dans la voiture. Elle est allée se coucher dans la maison. C’est son téléphone qui l’a réveillée entre 14h et 14h30, informe le shérif Montgomery.

Kristen Graham est par la suite allé vérifier comment allait la petite fille dans le véhicule. L’enfant et le chien étaient morts. Il faisait chaud ce jour-là à Seaford, 31 degrés Celsius au thermomètre.

Myrical a été mise dans un sac à ordure, puis emmenée par Paul Kudlaty, 80 ans, à l'hôpital Bon Secours Mary Immaculate. Le vieil homme ne fait face à aucune accusation.

Les policiers qui ont effectué une perquisition au domicile de la gardienne ont découvert le chien inerte dans la baignoire, fait savoir la station WTKR.