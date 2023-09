Un détail omis dans le passé de Maxime risque de tout changer pour lui dans Indéfendable

Alors qu'il se trouve dans une situation délicate, l'enquêteur Maxime (Mathieu Baron) réalise que sa situation pourrait être bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait comme il a omis de révéler un détail crucial de son passé à Marianne (Anne-Élisabeth Bossé) qui, en tant qu’avocate et amoureuse, est déjà très inquiète pour lui.

En effet, alors que les avocats du cabinet Lapointe-MacDonald se préparent au pire pour ce qui est du cas de Maxime et de l’enquête autour de son geste lors de la fusillade, voilà que son amoureuse découvre qu’il a déjà eu un blâme en déontologie.

Dans le passé, lors d'une altercation qui a mal tourné, l'enquêteur n'a pas su maîtriser sa violence alors qu'il défendait sa partenaire de l'époque contre un agresseur. À ce moment-là, la situation a dégénéré et quatre personnes ont dû intervenir pour le forcer à lâcher prise.

Par conséquent, il a été sanctionné pour usage excessif de la force, un fait qui risque de compliquer davantage son dossier déjà trouble.

De plus, à la fin de l'épisode de lundi, outre les menaces inquiétantes qui planent sur l'enquêteur, les téléspectateurs ont découvert que les avocats de Maxime allaient devoir affronter ni plus ni moins que Me Biron (Marie-Laurence Lévesque).

Capture d'écran / Indéfendable

La suite des événements promet d'être pleine de rebondissements.

