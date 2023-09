Un documentaire sur le parcours du regretté Gaétan Girouard

Jean-Philippe Dion se penchera sur le parcours de Gaétan Girouard, qui a été le premier coanimateur de J.E aux côtés de Jocelyne Cazin, ainsi qu’un journaliste de premier plan à TVA.

Le documentaire de 60 minutes Gaétan Girouard: onde de choc sera proposé sur les ondes de TVA en janvier prochain pour coïncider avec son décès, le 14 janvier 1999, qui avait stupéfait le Québec tout entier. M. Girouard s’est enlevé la vie, à 33 ans, laissant dans le deuil sa conjointe, Nathalie Préfontaine, et leurs filles Justine et Marie-Claude.

Jean-Philippe Dion, qui vient de remporter un prix aux Gémeaux pour son émission La vraie nature, cherchera à comprendre pourquoi Gaétan Girouard – qu’il décrit comme un «homme en apparence indémontable, mais qui portait silencieusement en lui une détresse qui lui paraissait insurmontable» – s’est suicidé en pleine gloire. Certains ont évoqué que des poursuites dont il faisait l’objet ainsi que l’émission J.E pourraient être en cause dans cette triste disparition.

PHOTO CLAUDE RIVEST / LE JOURNAL DE MONTREAL

«Gaétan Girouard a été un modèle pour moi. Sa fougue et son style m’ont influencé dans ma carrière et m’ont donné envie de faire du documentaire. Étant impliqué depuis plusieurs années en santé mentale, j’ai eu envie de comprendre si les choses ont évolué en 25 ans et, surtout, de trouver des pistes de solutions pour contrer ce fléau qu’est le suicide», a dit Jean-Philippe Dion, dans un communiqué.

Produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, le documentaire réalisé par Maude Sabbagh s’appuiera sur des images d’archives et proposera entre autres des entrevues avec Jocelyne Cazin, Pierre Bruneau et Alain Gravel, ses collègues journalistes, de même qu’avec sa conjointe et leurs filles.

«TVA trouvait essentiel de souligner le triste anniversaire de la perte de son animateur étoile avec ce documentaire humain qui, pensons-nous, saura faire œuvre utile, car plus que jamais, la santé mentale est un sujet qui prend de la place dans l’actualité. Ce contenu important tente de cibler des solutions afin de guider les gens qui seraient aux prises avec des idées noires vers des ressources aptes à les accueillir», a mentionné de son côté la directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien.



Besoin d'aide?

Si vous avez besoin d’aide ou que vous êtes inquiet pour une personne chère, composez le 1 866 APPELLE (277-3553), textez au 535353 ou clavardez.